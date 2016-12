Garanţia de mediu depusă de RMGC pentru Roşia Montană este de 146 milioane dolari, anual

Garanția de mediu depusă de RMGC pentru Roșia Montană este de 146 milioane dolari, anual

Ştire online publicată Luni, 16 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Garanția de mediu pe care investitorul canadian o va depune, anual, în contul statului român pentru proiectul de la Roșia Montană este de 146 milioane de dolari, la care se adăugă o garanție suplimentară, în caz de accident ecologic, în valoare de 25 milioane dolari, în fiecare an, a declarat, sâmbătă seară la un post de televiziune, Rovana Plumb, ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice, scrie Agerpres.„Rolul ministerului în acest proiect de lege (exploatarea de la Roșia Montană, n.r.) a fost să ne asigurăm că introducem toate standardele de mediu conform tuturor directivelor de mediu europene. Am introdus garanții financiare de mediu, ceea ce nu exista în anii anteriori. Garanția de mediu este de 146 milioane de dolari anual, ea urmând să fie reîntregită ori de câte ori se apelează la ea. Această garanție de mediu va intra în vigoare înainte de pornirea proiectului. Acești bani sunt la dispoziția statului român și, în plus față de acești bani, pentru că ecologizarea zonei nu se poate face într-un singur an, mai avem o garanție suplimentară pentru a preveni accidentele de mediu, în valoare de 25 milioane dolari anual. Aceste sume sunt puse la dispoziția statului în fiecare an, pe toată perioada de exploatare (...)”, a explicat ministrul Mediului.