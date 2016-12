Galerie Foto - În vizită la ferma de găini fericite de la Lumina

Ferma Avicola Lumina, principalul producător de ouă de consum din județul Constanța, și-a deschis porțile pentru elevii constănțeni, în cadrul proiectului „Săptămâna Altfel“. Cu acest prilej, copiii au aflat cum ajung, în fiecare dimineață, pe mesele lor, cele mai proaspete și mai bune ouă, de la găini fericite.Alimentația este cheia menținerii stării de sănătate, iar ouăle sunt o reală „mină de aur” din acest punct de vedere. Exemplele pe care le dau medicii sunt numeroase: ouăle ajută la o bună circulație sangvină, protejează ochii, întăresc sistemul imunitar, nervos, osos și ajută la dezvoltarea și buna funcționare a creierului. Deși conține o cantitate importantă de colesterol, studiile au arătat că, de fapt, consumul de ouă nu are niciun efect asupra nivelului de colesterol din sânge. Preocuparea pentru calitate și, mai ales, pentru sănătatea consumatorilor, este motivul pentru care, la SC Avicola Lumina SA au fost înființate două ferme de „găini fericite” - crescute în sistem free-range, de unde pleacă, spre mesele românilor, cele mai proaspete și mai sănătoase ouă! Cu o investiție de aproximativ 200.000 de euro, la Avicola Lumina au fost amenajate două hale de găini ouătoare, unde 14.000 de găini sunt crescute în acest sistem. Concret, păsările nu sunt ținute în cuști, ci sunt crescute „ca la țară”, având posibilitatea să se plimbe, să se hrănească sănătos, să ciugulească iarba etc. „Fiecare pasăre are un spațiu de patru metri pătrați exterior arondați, conform reglementărilor europene”, a explicat Carmen Ganea - res-ponsabil calitate în cadrul Avicola Lumina. Pe de altă parte, hrana, un alt element important în creșterea păsărilor, este produsă în FNC-ul propriu, după rețete recomandate de nutriționist, fiind preparate pe bază de porumb, grâu, șrot de soia, șrot de floarea soarelui, ulei de floarea soarelui sau soia etc., atent selecționate. Rezultatul este că, în acest mod, ouăle produse la Avicola Lumina corespund din punct de vedere al calității și siguranței alimentare.Ferma unde se pune preț pe calitate!Elevii din Constanța au prilejul, în cadrul proiectului „Săptămâna Altfel”, să afle ce înseamnă această expresie, „găini fericite”, pe care o regăsesc pe cofrajele fermei constănțene. Marți, 8 aprilie, prima oprire a prichindeilor de la clasa pregătitoare de la Școala nr. 7 „Remus Opreanu”, însoțiți de prof. Viorica Măruțoiu, a fost în spațiile unde cresc aceste „găini fericite”, pentru ca ulterior să viziteze spa-țiile unde sunt sortate și ambalate ouăle proaspete. Se impune menționat că, în prezent, SC Avicola Lumina SA este singurul producător de ouă autorizat pentru schimburi intracomunitare cu trei sisteme de creștere: free-range, sistem de creștere la sol și sistem de creștere în baterii îmbunătățite conform normelor europene.La tot pasul se poate constata preocuparea pentru respectarea standardelor europene de calitate; copiii au aflat că regulile de curățenie sunt îndeplinite strict și niciun produs ce nu îndeplinește criteriile de calitate nu părăsește unitatea. Pentru ca toate acestea să fie posibile, s-a investit în echiparea cu tehnologie modernă. Calitatea, siguranța alimentului și sănătatea și securitatea ocupa-țională nu este numai un obiectiv, ci și condiția existenței Avicola Lumina.Fascinați de automatul de ouăAtenția micuților a fost atrasă, în mod special, de automatul de ouă. O premieră, introdusă pe piața constănțeană de Avicola Lumina, după modelul deja existent în marile orașe din țară, precum Sibiu, Timișoara sau Brașov. Cu doar 5 lei, constănțenii își pot achiziționa o caserolă cu zece ouă, chiar și la orele târzii din noapte, când supermarketurile sau magazinele de la colțul blocului sunt închise. În prezent, un astfel de automat este amplasat în apropierea pieței Cireșica, iar al doilea urmează să fie amplasat în zona Tomis Plus. La finalul vizitei, prichindeii au ple-cat încântați de cele văzute, luând cu ei și câteva suveniruri: floricele sau puf de găină. De asemenea, au primit din partea unității diplome de „mici gospodari” și o caserolă de ouă provenite de la „găini fericite”.„A fost o ocazie pentru copii să vadă lucruri pe care nu le-au mai văzut. Sunt de la oraș, nu au ocazia în fiecare zi sau prea des să vadă o fermă de creștere a păsărilor. Sunt încântați cu toții, a fost și un prilej să afle lucruri noi. Chiar și pentru noi, cadrele didactice, a fost o ocazie de a descoperi lucruri noi și interesante”, ne-a declarat prof. Viorica Măruțoiu, la finalul vizitei la ferma Avicola Lumina.