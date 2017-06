GALERIE FOTO. Grevă spontană la ANAF Constanţa

1

bataie de joc

Aceste albine ucigase isi bat joc de noi contribuabilii. De cateva zile mii de firme sunt amenintate cu o notificare absurda. Imbecilii au dat copy paste si ne invita pe toti la camera 203 etj 2. Va dati seama ce este pe d-l Dragan Cristian? Acest bondar trebuie sa bazaie o gramada de ore dand din umeri. In capul si sistemul acestor imbecili sunt numai neconcordante. Cretinii astia angajati prin acte de coruptie au o atitudine de dumnezei!!! Ma intreb, in ce tara civilizata un functionar al statului isi poate bate joc de contribuabil, umilindul la cozile ghiseului? Unde se cred acesti derbedei? Aceste putori nesimtite si incapabile sa administreze toate aberatiile emanate de un sistem ticalosit au iesit in strada pentru a doua zi. Sa ramaneti in strada pana o intarca dracu iapa!!! Nenorocitilor!!! Atata dusmanie si bataie de joc pe ce care plateste taxe nu am vazut. Sa va fie rusine, derbedeilor!