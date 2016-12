Galerie foto. Goeleta de vis, "Adornate"

Goeleta „Adornate” este un velier renumit în Mediterana. Vreme de peste un deceniu a înfruntat vânturile și valurile, făcând croaziere în Insulele Baleare, la Barcelona și Valencia, ori pe coasta franceză, la Marsilia și Monte Carlo. A fost prezent în cele mai importante evenimente maritime din Marea Mediterană, precum Cannes Royal Classics și Les Voiles de St Tropez.Până în aprilie 2010, goeleta a aparținut unui armator olandez, a fost preluată de firma constănțeană „Vega Turism” SA, parte a „Grup Servicii Petroliere”, care a ajuns primul armator din turismul românesc.La scurt timp, „Adornate” a devenit unul dintre elementele de mare atracție ale litoralului românesc, ale turismului național.Velierul are lungimea de 45 metri, lățimea maximă de 6,60 metri, pescajul de 3,20 metri și un deplasament de 250 tone. Este dotat cu un motor Cummins.Goeleta are două catarge verticale (arborele prova și arborele pupa), cu înălțimea de 35 de metri, de la linia de plutire. Un altul oblic, numit bompres, se află la prova. În total sunt șase vele. Începând din prova, din vârful bompre-sului, sunt dispuse cele trei focuri (velele triunghiulare). Între cei doi arbori sunt alte două vele - straiul mare și straiul mic. La pupa se află vela randă, cea mai mare dintre toate. Ea joacă și rolul de cârmă atunci când se navigă cu vele. Suprafața velică totală este de 505 metri pătrați. La navigația cu pânze se atinge o viteză maximă de 13 noduri, iar la propulsia diesel, până la 8 noduri.Sub punte se află careul, barul și bucătăria, iar la următorul nivel, 10 cabine, de două persoane fiecare, dotate cu camere de duș și chiuvetă. Pe hol sunt câteva WC-uri comune. Interiorul este decorat cu gust, cu lemn fin, într-un stil maritim. Pe puntea din pupa, care poate fi acoperită cu o foaie de cort pentru a evita soarele puternic, se poate lua masa în aer liber. Este locul ideal pentru un prânz sau o cină, în timp ce nava e ancorată într-un port frumos. Pentru croaziere pe distanțe mai lungi, de două sau mai multe zile, nava poate lua 18 pasageri. Când distanțele sunt scurte, poate primi până la 30 de pasageri.„Adornate” are o poveste interesantă. Corpul, construit dintr-un oțel forte bun, a aparținut unui pescador, care a intrat în exploatare în 1961. În 1997, nava a fost transformată în velier, iar în 2006 a fost modernizată.„Este o combinație între stilul vechilor veliere și al celor mai noi - afirmă șeful de echipaj Mihai Geantău. Este o navă foarte ușor manevrabilă și foarte stabilă. După experiența mea, velierul acesta rezistă la mare de gradul 7 - 8 fără probleme. Cade foarte bine între valuri, face numai tangaj și foarte puțin ruliu, datorită lestului bine dispus și formei corpului.”