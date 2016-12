Galerie foto. Constanţa - oraş de închiriat

5

Centre de greutate.

Jos palaria pentru Paul Parvu.Un oras sanatos are mai multe centre.In al doilea rand,un oras se dezvolta de la centru spre periferie.Asta este o regula,este un fel de abecedar al arhitectilor responsabili.Nu se construieste peste cladirile istorice,nu se construieste in parcuri,in zonele de agrement ca in Constanta.Nu se distrug centrelele vechi de dragul modernismului.Intr-un oras care se respecta exista un centru istoric,un centru cultural,centru economic,comercial,exista zone de agrement,in functie de marimea,asezarea sau istoria orasului.De exemplu,va rog sa gasiti centrul orasului Istanbul sau centrul Romei.In goana lui dupa aur si in prostia lui,Mazare a distrus tot orasul.A facut distrugeri care se vor vedea si peste zeci sau sute de ani.Un primar nărod sprijinit de alti semianalfabeti din consiliul local si aprobat de intelectualii surdomuți aflati in subordinea nărodului municipal.Mazare si prietenii lui ne sunt datori si in lumea de apoi.Ne-au rapit o farama din viata noastra,ne-au furat o generatie.Nimeni ne ne poate da inapoi ce au furat desteptii astia.Am asteptat zeci de ani sa vad si eu cum arata socialismul luminos.Am asteptat alti 25 de ani sa se termine tranzitia.Nimic,a disparut si centrul orasului in care m-am nascut.Nu stergeti.Va dau mai jos o adreasa.Vreau sa vada si Mazare cum arata cateva orase din Transilvania.Sa-mi arate unde a vazut el "accente verticale" in centrele istorice medievale( http://zoom.mediafax.ro/travel/zbor-peste-transilvania-12615195#foto_7 )