GALERIE FOTO / Apartament din New York, scos la vânzare pentru 50 de milioane de dolari

Ştire online publicată Marţi, 24 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cunoscutul apartament de la etajul 20 al legendarului Hotel Plaza din New York a fost din nou scos la vânzare în această săptămână pentru 50 de milioane de dolari, cu 9 milioane mai puțin față de prețul cerut în 2013.Apartamentul cu patru dormitoare, descris drept ”simbolul luxului New Yorkez”, a fost subiectul unui scandal între un fost propietar, miliardarul rus Andrei Vavilov, și Hotel Plaza, în anul 2008. Miliardarul a vrut să-și recupereze garanția depusă deoarece propietatea nu s-a ridicat la așteptările sale.Până în 2013, propietatea a aparținut de Christian Candy, un magnat al afacerilor cu imobiliare care a cumpărat apartamentul cu 25.9 milioane de dolari.Potrivit Independent.co.uk, el și compania de design interior a fratelui său, au remodelat interiorul și au pus apartamentul din nou la vânzare în 2013 pentru 59 de milioane de dolari. Acum, însă, prețul a scăzut cu aproximativ 9 milioane de dolari.Apartamentul are acces la principalele scări ale hotelului și are un lift privat. Totodată, el este echipat cu două băi, două toalete uriașe, o spălătorie și un bar. Aripa estică a propietății este are vedere la celebrul Fifth Avenue și include o bucătărie uriașă cu un loc special pentru depozitarea vinului, o sală de mese informală și o cameră dedicată distracțiilor virtuale.