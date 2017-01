Galaţi: Navigaţia pe Dunăre, afectată de scăderea nivelului apei

Galați: Navigația pe Dunăre, afectată de scăderea nivelului apei

Ştire online publicată Marţi, 13 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Scăderea nivelului Dunării afectează navigația pe sectorul fluvial, unde se înregistrează aproximativ 17 puncte critice, a declarat, astăzi, directorul Administrației Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ), Florin Uzumtoma, potrivit Agerpres.''În prezent, cotele Dunării sunt la jumătate față de condițiile normale de navigație. Pe Dunărea maritimă nu sunt deocamdată probleme în navigație, dar pe Dunărea fluvială sunt în jur de 17 puncte critice. Noi am dragat cât am putut, unde s-a putut, dar din păcate nu este suficient. Pentru a menține adâncimile, pe anumite porțiuni am mai îngustat șenalul navigabil, dar pentru că Dunărea este 'gâtuită' convoaiele trebuie să aștepte la trecere, fapt ce, desigur, duce la mărirea timpilor de transport'', a spus Uzumtoma. Potrivit acestuia, situația este și mai grea pe sectorul bulgăresc al Dunării, unde dragajele au fost aproape inexistente. Pentru deblocarea situației, autoritățile române și cele bulgare au convenit, într-o întâlnire ce a avut loc săptămâna trecută la Ruse, o serie de acțiuni comune. ''S-a convenit ca agenți români să intervină cu utilajele lor și pe sectorul bulgăresc al Dunării. În același timp, se vor intensifica dragajele și pe sectorul Călărași - Brăila. Nava Donaris 3, aparținând AFDJ Galați, va efectua măsurători hidrologice pentru cunoașterea direcției curenților apei în vederea stabilirii acțiunilor pentru mobilizarea și activarea patului albiei'', a afirmat Uzumtoma. La Galați, Dunărea a înregistrat, marți, o cotă de doar 83 cm, cu trei centimetri mai puțin decât în urmă cu o zi, tendința fiind în continuare de scădere.