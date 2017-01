Furtuna a blocat traficul în porturile Constanţa, Midia şi Mangalia

De două zile

Furtuna a blocat traficul în porturile Constanța, Midia și Mangalia

Portcontainerul „Muuga”, sub pavilion Ille of Man, este prima navă care a acostat în portul Constanța, în anul 2008. Ea are lungimea de 90,87 m și a intrat la operare în dana 52. Ieri se aflau în danele operative un număr de 34 nave, dintre care 33 nave în portul Constanța și una în portul Midia. Un număr de 16 nave (9 în radă și 7 în danele neoperative) așteptau să intre la operare. Alte 25 nave, dintre care 16 aflate în reparații, erau acostate sau andocate la Constanța și Midia. Activitatea porturilor Constanța, Mangalia și Midia a fost paralizată de vijelia dezlănțuită în prima zi a anului 2008. Vântul sufla cu putere și, în cursul serii, forța sa ajunsese la 7-8 pe scara Beaufort (55 Km pe oră). Pentru a nu fi puse în pericol navele, echipajele, mărfurile și porturile, Căpitănia Zonală Constanța a suspendat manevrele începând cu ora 19,15. Măsura a fost menținută și în ziua de 2 ianuarie, deoarece vântul dinspre E și N-E a continuat să sufle cu putere. Potrivit informațiilor oferite de serviciul de Port State Control, „meteorul” de la prânz arăta astfel: vânt de forța 5 – 7 la coastă și 8 în larg; mare de grad 5 – 6 în apropierea coastei și de 6 – 7 în larg. Prognoza pentru următoarele zile nu este de loc bună pentru navigatori și portuari. Furtuna va crește în intensitate. Vântul va sufla în rafale și va atinge forța 6 – 8 la coastă și 7 – 9 în larg, iar vizibilitatea va scădea sub o milă, din cauza ploii și ninsorii.