Furnizorii de marinari îşi fac temele la Dubrovnik

Furnizorii de marinari își fac temele la Dubrovnik

În perioada 14 - 15 mai, la Dubrovnik (Croația), are loc cea de a 16-a conferință europeană dedicată pregătirii și furnizării forței de muncă marinărești, sub patronajul Eurocrew. Organizația reunește asociații ale companiilor de crewing din Croația, Letonia, Polonia, România și Slovacia.Țara noastră va fi reprezentată de Florin Urziceanu, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Crewing din România (ANACR). Principalele obiective ale Eurocrew sunt: promovarea profesiei de navigator în țările europene și a navigatorilor europeni pe piața forței de muncă maritime.În cadrul reuniunii vor fi abordate teme de mare interes, precum:- recomandările Comisiei Euro-pene privind viitorul pieței forței de muncă marinărești;- dezvoltarea strategiilor de re-crutare și fidelizare a navigatorilor, ascultându-i ce ambiții și așteptări au în privința carierei pe mare;- sfatul experților privind strategiile de conformare la cerințele Convenției privind munca pe mare, MLC - 2006. La acest punct de pe ordinea de zi vor participa spe-cialiști de la International Registries Inc., International Chamber of Shipping & DNV și alte entități.Conferința de la Dubrovnik are loc într-un moment critic pentru piața shipping-ului. În acest sector major ale economiei mondiale, criza este încă departe de final. Excedentul de capacități de transport se menține ridicat, fiind apreciat la 10 - 15%, comparativ cu cantitățile de mărfuri de pe piață. Tarifele de transport sunt scăzute, iar creditele sunt puține și scumpe.Deficitul de locuri de muncă pentru nebrevetați și al locurilor de practică pentru cadeți este uriaș. În țara noastră, doar 20% dintre cadeți reușesc să obțină o îmbarcare, afirmă Urziceanu. Nici tinerii ofițeri nu sunt prea căutați. În schimb, se menține ridicată cererea de ofițeri superiori pentru mașină și punte.Un moment de cotitură îl va constitui intrarea în vigoare, la 20 august 2013, a MLC - 2006. Convenția va produce un șoc în shipping-ul mondial. Navele sub standard, armatorii și firmele de crewing care nu îndeplinesc cerințele acesteia vor fi scoși de pe piață.