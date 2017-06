Fundaţia Şcoala Portuară Constanţa a pregătit peste 14.000 de specialişti în 20 de ani

O contribuție remarcabilă la dezvoltarea industrie portuare românești

Fundația Școala Portuară Constanța a pregătit peste 14.000 de specialiști în 20 de ani

La festivitatea dedicată evenimentului au fost prezente personalități din portul Constanța și din afara lui, reprezentanți ai Administrației portuare, ai operatorilor, ai AJOFM, Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, ai Federației Naționale a sindicatelor Portuare, ai Blocului Național Sindical și ai beneficiarilor.În deschiderea evenimentului, Petre Costel, președintele fundației, a rememorat începuturile ei. Nașterea Școlii Portuare a fost dificilă. Era perioadă privatizării unităților de operare din portul Constanța, când se făceau concedieri masive. Cu excepția Federației Naționale a Sindicatelor Portuare, nimeni nu vedea utilitatea ei. „Ce nevoie avem de o asemenea școală, când sunt atâția oameni în deal care așteaptă un loc de muncă”, spuneau operatorii.Grație tenacității lui Gheorghe Caraiani, secretarul general al FNSP la acea vreme, care se întorsese, în 1996, dintr-o vizită de documentare în Copenhaga, proiectul a fost pus în practică. FNSP a reușit să obțină o finanțare de 400.000 dolari din partea statului danez, o sumă fabuloasă la acea vreme, să convingă organizația patronală și Administrația portuară să i se alăture, dar mai ales să înlăture reticența autorităților. Cel ce și-a dat avizul pentru înființarea fundației a fost Șerban Mihăilescu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor în acea vreme.În 1997, fundația a primit hotărârea judecătorească de înființare, membri fondatori fiind FNSP și Organizația Patronală „Operatorul Portuar”, la a cărei conducere se aflau Gheorghe Botea - președinte și Petrică Vâlcu - vicepreședinte. De atunci, conducerea ei este asigurată tripartit de către cei doi fondatori împreună cu Administrația portuară.În cei 20 de ani de existență, Fundația Școala Portuară Constanța a pregătit peste 14.000 de specialiști, a declarat Felicia Andrei, directoarea fundației. Dacă în 1997 a dat 29 de absovenți, numărul lor a ajuns la 1.465, în 2016.Trebuie precizat faptul că Fundația Școala Portuară Constanța este unica organizație nonprofit din județul nostru care și-a adus contribuția la calificarea forței de muncă necesare companiilor de pe platforma portuară, dar nu numai.Oferta sa educațională cuprinde: cursuri de calificare în meseriile de docher, mașinist mașini mobile pentru transporturi interioare - stivuitorist, macaragiu, tractorist, sudor electric, servant pompier, cofetar și bucătar etc.; cursuri de specializare pentru mașiniști la mașinile pentru terasamente, operatori dană, liftieri și fochiști A și C, conducători autotrailer etc.; cursuri de perfecționare în ocupațiile manager de proiect, inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, inspector resurse umane; cursuri de inițiere pentru vincieri, agenți maritimi, cantaragii, operatori pentru introducerea, validarea și prelucrarea datelor și cursuri de inițiere în limba engleză; cursuri și stagii de instruire în diverse meserii.Absolvirea programelor de formare profesională este atestată prin certificate de calificare, recunoscute la nivel național.Școala Portuară și-a câștigat un bun renume în rândul agenților economici grație calității pregătirii absolvenților, a precizat Felicia Andrei, lucru confirmat de invitații care au luat cuvântul. În prezent, fundația are peste 1.000 de beneficiari din rândul operatorilor portuari, din industria navală, industria alimentară și cea energetică, din industria ușoară și cea a materialelor de construcții, precum și din sfera serviciilor.Nicolae Dan Tivilichi, directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, a declarat că Școala Portuară va avea un rol și mai important în viitor, întrucât, odată cu diversificarea activităților și creșterea traficului de mărfuri, cererea de lucrători calificați va fi tot mai mare. În cadrul festivității, conducerea CNAPMC a acordat fundației o plachetă aniversară, în semn de recunoaștere a contribuției sale la dezvoltarea industriei portuare. La rândul său, conducerea fundației i-a acordat directoarei Felicia Andrei o diplomă de excelență pentru activitatea depusă de-a lungul celor 20 de ani de existență.