Funcţionarii publici dau un nou ultimatum guvernanţilor

Funcționarii publici dau un nou ultimatum guvernanților

Conflictul dintre funcționarii publici și guvernanți își consumă zilele acestea un nou episod. După ce au acceptat mai mult forțat suspendarea negocierilor de anul trecut, nici primele încercări ale liderilor funcționarilor publici de a purta discuții pentru găsirea de soluții viabile nu par a avea prea mult succes. Astfel, dacă la începutul anului, mai exact în data de 14 ianuarie, au decis declanșarea conflictului de interese, Ministerul Muncii a reacționat față de această măsură informându-i pe liderii Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație că nu au fost respectate condițiile legale. Cu alte cuvinte, deși nu au primit nici un ban în plus, ministerul i-a anunțat pe funcționari că nici să protesteze nu pot și că trebuie să accepte situația. Vădit deranjați de această atitudine, funcționarii publici au trecut acum la amenințări, poate și mai mult de teamă că, având deja experiența negocierilor din trecut, discuțiile s-ar putea prelungi pe câteva luni fără a se obține vreun rezultat favorabil. „Dacă până la data de 31 ianuarie nu se vor organiza negocieri pentru soluționarea revendicărilor noastre sau, în urma negocierilor nu vor fi soluționate aceste revendicări, Federația Națională a Sindicatelor din Administrație va trece la acțiuni de protest care vor afecta întreaga administrație publică din România”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Caraignat, secretarul filialei Constanța a „Cartel Alfa”. Potrivit acestuia, informarea transmisă de minister cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru declanșarea conflictului de interese este nefondată. Pentru a-și sus-ține afirmația, Ion Caraignat a dat drept motive faptul că, de la 1 ianuarie 2008, nu există vreun act normativ prin care să se reglementeze salarizarea funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică și că, în conformitate cu le-gislația în vigoare, conflictele de interese se declanșează atunci când „unitatea nu acceptă revendicările formulate de salariați”. „Instituțiile statului, abilitate să rezolve revendicările noastre, nu au soluționat nici măcar una dintre acestea, într-un interval de timp ce depășește trei luni de zile. Tot legea spune că salarizarea funcționarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcționari publici. În consecință, când am solicitat adoptarea în regim de urgență a unei legi în acest sens nu am făcut decât să cerem respectarea legii”, a adăugat reprezentantul „Cartel Alfa”. Revendicările funcționarilor publici au în vedere creșterea salariilor cu cel puțin 30%, mo-dul de repartizare a biletelor de odihnă și punerea la dispoziția federației a unui spațiu pentru amenajarea birourilor.