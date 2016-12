Frâu liber concurenţei în pilotajul maritim şi fluvio-maritim

1

Pilotaj

Cred ca prin concesionarea s-ar obține cele mai bune rezultate dar numai in condițiile in care aceasta s-ar face in baza unui caietul de sarcini bine întocmit si anume : .1.conditii de eligibilitate care sa asigure pilotaj sigur .Neindeplinirea acestor conditii sa conducă la eliminarea din competiția pentru concesionare. 2.stabilirea castigatorului sa se facă dupa un singur criteriu si anume cele mai mici tarife care sa fie raportate la tona nava.Exemplu: o nava de 10000 t va plăti 10000 insultat cu tariful pe tona licitatat. 3.Redeventa sa fie stabilită prin caietul de sarcini si sa fieraportata tot la tona S-ar elimina multe practici neortodoxe existente acum când cei ce fac agenturarea fac jocuri in favoarea lor.In acest mod propus se elimina total aceasta situație,beneficiind decontravaloarea operațiuni de pilotaj cel ce o face si statul.