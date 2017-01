Francezii pun umărul la pilonul II de pensii

România a fost nevoită să reformeze sistemul obligatoriu de pensii și să introducă pilonului II, al pensiilor private din cauza scăderii natalității și îmbătrâniri populației, a economiei subterane și a muncii la negru – a declarat, Damien Marechal, directorul general al BRD Fond de Pensii. Pentru soluționarea crizei, statul român avea două soluții: să mențină sistemul actual, mărind contribuția, vârsta de pensionare și condițiile de pensionare anticipată sau să introducă sistemul de administrare privată a contribuțiilor la pensii și de capitalizare a acestora. Faptul că țara noastră a optat pentru pilonul II constituie o decizie curajoasă, susține Marechal. Exemplul unguresc În domeniul pensiilor private, România beneficiază de experiența pozitivă a altor țări. Cei trei piloni de pensie funcționează cu succes în Letonia (din 1995), Ungaria (din 1997), Croația și Polonia (din 1999). Exemplul Ungariei este cel mai elocvent. La o populație de 10,2% locuitori, 2,4 milioane de persoane contribuie la 18 fonduri pentru pilonul II. În decembrie 2006, erau administrate active de 3,58 miliarde euro. Sistemul a devenit necesar în fostele țări socialiste, deoarece toate se confruntă cu aceeași problemă: un număr tot mai mic de salariați contribuie la bugetul de asigurări sociale din care sunt plătiți tot mai mulți pensionari. În România, raportul este de un salariat la 1,2 pensionari. Întrebat de ce pilonul II de pensii, care este considerat bun pentru România nu se aplică și în Franța, Marechal a răspuns că acesta nu este necesar. Sistemul pensiilor de stat, din Franța, nu este în criză, pentru că, spre deosebire de țara noastră, la trei salariați revine doar un pensionar. Pe picioare solide Damien Marechal a prezentat, ieri, în cadrul conferinței de presă susținută la hotelul Ibis, din Constanța, obiectivele BRD Fond de Pensii pe piața românească. La întâlnirea cu ziariștii au fost prezenți, de asemenea, Bogdan Niculescu – directorul executiv delegat al Gupului Constanța al BRD – Groupe Societe Generale și Bogdan Baltazar - membru al consiliului de administrație al băncii. BRD Fond de Pensii este un joint-venture între două societăți puternice: Sogecap (51% din acțiuni) și BRD – Groupe Societe Generale (49%). Prima este unul dintre cei mai mari jucători de pe piața franceză a asigurărilor de viață, cu un capital de 2 miliarde euro, o cotă de 6,3% din piață și o creștere medie de 17% în ultimii 5 ani. Sogecap avea un portofoliu de peste 5 milioane de contracte, în valoare de peste 60 milioane euro, la sfârșitul anului 2006. Calitatea serviciilor sale este certificată ISO 9001. Despre BRD – Groupe Societe Generale se știe că este a doua bancă din România după totalul activelor (circa 10 miliarde euro) și a doua societate listată la BVB, după valoarea capitalizării de piață (6 miliarde euro). Societatea are o rețea de peste 700 unități bancare în toată țara, fiind prezentă în toate județele. Dispune de 1.000 ATM-uri, 10.000 POS-uri. Poziția sa comercială este se reflectă de doi indicatori importanți: numărul clienților - peste 2 milioane, cota de piață - 16%. Parteneriat de o viață BRD Fond de Pensii este autorizată începând din luna august 2007 și deține un capital social de 5,7 milioane euro. Societatea este un fond de pensii de risc mediu. Rețeta utilizată de ea este următoarea: 70% din contribuțiile administrate sunt investite în obligațiuni și titluri de stat, 15% în piața monetară, iar restul de 15%, în acțiuni. Societatea are în vedere introducerea, în viitor, a trei profiluri de risc – a declarat Damien Marechal. Contribuabilii vor putea opta pentru o anumită soluție de capitalizare. Fie una cu randament prezumat mai mare, dar cu un risc mai ridicat ca valoarea prognozată să nu se realizeze, fie una cu randament mai redus, dar mai cert. Fondul este deschis persoanelor care până la data de 31 decembrie 2007 nu au împlinit vârsta de 35 ani, dar și celor ce nu au împlinit 45 ani până la acea dată. Aderarea este voluntară. Contribuabilii se pot muta la un alt fond, dar, dacă o facă în primii doi ani, sunt penalizați cu 5% din sumă. Damien Marechal a enumerat printre avantajele alegerii BRD Fond de Pensii următoarele: asigurarea unui parteneriat de încredere, pentru o relație de durată; siguranță, performanță și soliditate financiară; profesionalismul și calitatea recunoscută a serviciilor Sogecap și BRD – Groupe Societe Generale; consilierea adecvată pe tot parcursul relației cu clientul; prezența unităților foarte aproape de contribuabili.România a fost nevoită să reformeze sistemul obligatoriu de pensii și să introducă pilonului II, al pensiilor private din cauza scăderii natalității și îmbătrâniri populației, a economiei subterane și a muncii la negru – a declarat, Damien Marechal, directorul general al BRD Fond de Pensii. Pentru soluționarea crizei, statul român avea două soluții: să mențină sistemul actual, mărind contribuția, vârsta de pensionare și condițiile de pensionare anticipată sau să introducă sistemul de administrare privată a contribuțiilor la pensii și de capitalizare a acestora. Faptul că țara noastră a optat pentru pilonul II constituie o decizie curajoasă, susține Marechal. Exemplul unguresc În domeniul pensiilor private, România beneficiază de experiența pozitivă a altor țări. Cei trei piloni de pensie funcționează cu succes în Letonia (din 1995), Ungaria (din 1997), Croația și Polonia (din 1999). Exemplul Ungariei este cel mai elocvent. La o populație de 10,2% locuitori, 2,4 milioane de persoane contribuie la 18 fonduri pentru pilonul II. În decembrie 2006, erau administrate active de 3,58 miliarde euro. Sistemul a devenit necesar în fostele țări socialiste, deoarece toate se confruntă cu aceeași problemă: un număr tot mai mic de salariați contribuie la bugetul de asigurări sociale din care sunt plătiți tot mai mulți pensionari. În România, raportul este de un salariat la 1,2 pensionari. Întrebat de ce pilonul II de pensii, care este considerat bun pentru România nu se aplică și în Franța, Marechal a răspuns că acesta nu este necesar. Sistemul pensiilor de stat, din Franța, nu este în criză, pentru că, spre deosebire de țara noastră, la trei salariați revine doar un pensionar. Pe picioare solide Damien Marechal a prezentat, ieri, în cadrul conferinței de presă susținută la hotelul Ibis, din Constanța, obiectivele BRD Fond de Pensii pe piața românească. La întâlnirea cu ziariștii au fost prezenți, de asemenea, Bogdan Niculescu – directorul executiv delegat al Gupului Constanța al BRD – Groupe Societe Generale și Bogdan Baltazar - membru al consiliului de administrație al băncii. BRD Fond de Pensii este un joint-venture între două societăți puternice: Sogecap (51% din acțiuni) și BRD – Groupe Societe Generale (49%). Prima este unul dintre cei mai mari jucători de pe piața franceză a asigurărilor de viață, cu un capital de 2 miliarde euro, o cotă de 6,3% din piață și o creștere medie de 17% în ultimii 5 ani. Sogecap avea un portofoliu de peste 5 milioane de contracte, în valoare de peste 60 milioane euro, la sfârșitul anului 2006. Calitatea serviciilor sale este certificată ISO 9001. Despre BRD – Groupe Societe Generale se știe că este a doua bancă din România după totalul activelor (circa 10 miliarde euro) și a doua societate listată la BVB, după valoarea capitalizării de piață (6 miliarde euro). Societatea are o rețea de peste 700 unități bancare în toată țara, fiind prezentă în toate județele. Dispune de 1.000 ATM-uri, 10.000 POS-uri. Poziția sa comercială este se reflectă de doi indicatori importanți: numărul clienților - peste 2 milioane, cota de piață - 16%. Parteneriat de o viață BRD Fond de Pensii este autorizată începând din luna august 2007 și deține un capital social de 5,7 milioane euro. Societatea este un fond de pensii de risc mediu. Rețeta utilizată de ea este următoarea: 70% din contribuțiile administrate sunt investite în obligațiuni și titluri de stat, 15% în piața monetară, iar restul de 15%, în acțiuni. Societatea are în vedere introducerea, în viitor, a trei profiluri de risc – a declarat Damien Marechal. Contribuabilii vor putea opta pentru o anumită soluție de capitalizare. Fie una cu randament prezumat mai mare, dar cu un risc mai ridicat ca valoarea prognozată să nu se realizeze, fie una cu randament mai redus, dar mai cert. Fondul este deschis persoanelor care până la data de 31 decembrie 2007 nu au împlinit vârsta de 35 ani, dar și celor ce nu au împlinit 45 ani până la acea dată. Aderarea este voluntară. Contribuabilii se pot muta la un alt fond, dar, dacă o facă în primii doi ani, sunt penalizați cu 5% din sumă. Damien Marechal a enumerat printre avantajele alegerii BRD Fond de Pensii următoarele: asigurarea unui parteneriat de încredere, pentru o relație de durată; siguranță, performanță și soliditate financiară; profesionalismul și calitatea recunoscută a serviciilor Sogecap și BRD – Groupe Societe Generale; consilierea adecvată pe tot parcursul relației cu clientul; prezența unităților foarte aproape de contribuabili.