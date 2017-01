Francezii au intrat pe piaţa autohtonă a vinului

Francezii au intrat pe piața autohtonă a vinului

Începând din această săptămână, piața locală a producătorilor de vinuri are un nou jucător, sâmbătă având loc inaugurarea cramei și podgoriei „Clos de Colombes”, lângă stațiunea Olimp. Potrivit informațiilor oferite de către Anne Marie Rosenberg, managerul cramei, domeniile „Clos de Colombes” se întind pe o suprafață de aproximativ patru hectare, la care se va adăuga în acest an încă o jumătate de hectar de viță de vie, dintr-un soi franțuzesc. Mai mult decât atât, investitorul francez intenționează să construiască în apropiere și un minihotel, cu zece camere, astfel încât turiștii care vor veni pe litoral să aibă posibilitatea de a petrece câteva zile în mijlocul viilor și în apropierea mării. „Domeniile Clos de Colombes sunt rezultatul unui vis nebun. După cinci ani de muncă susținută, în care am întâmpinat destule greutăți, această fermă veche a fost transformată într-un loc care trebuie să devină destinația preferată a amatorilor de vinuri bune și gastronomie”, a declarat Anne Marie Rosenberg.