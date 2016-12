FPTS: Tichetele de vacanţă pot da un impuls puternic turismului românesc

FPTS: Tichetele de vacanță pot da un impuls puternic turismului românesc

Tichetele de vacanță reprezintă o oportunitate pentru turismul românesc, spun reprezentanții Federației Patronatelor din Turism și Servicii (FPTS).„Cota de piață a tichetelor de vacanță este extrem de mică prin raportare la potențial, ceea ce dezavantajează în primul rând industria turistică românească, principala țintă a acestui sistem. Problema de fond a nedezvoltării pieței tichetelor de vacanță este aceea că angajatorii nu le acordă, fie din cauza lipsei de informații, fie din cauza unor măsuri prevăzute în legislație care frânează evident sistemul. Din păcate, legea stipulează necesitatea ca firma să aibă profit pentru a putea oferi acest stimulent, ceea ce reprezintă o condiționalitate nejustificată, mai ales în perioadă de criză. Apoi, impozitarea lor cu 16 la sută, în condițiile în care produsul este abia la începutul pătrunderii pe piață, nu este de natură să urgenteze implementarea lui. În acest sens, acordarea unor facilități angajatorilor care doresc să adopte sistemul ar fi o soluție inteligentă de dezvoltare”, precizează președintele FPTS, Dan Matei Agathon.Este important de știut că angajatorul care alege să motiveze angajații cu tichete de vacanță are anumite avantaje. Cel mai important este cel financiar deoarece tichetele de vacanță sunt deductibile financiar până la valoarea anuală de 4.200 lei per angajat, au subliniat reprezentanții FPTS.„Pentru angajat, această valoare poate reprezenta fie un pachet turistic mai mare, de tip familial, fie în două sejururi corespunzătoare, de exemplu, celor două vacanțe clasice, de vară și de iarnă. Cel care primește astfel de tichete de vacanță își va putea alege orice destinație națională, cu condiția ca agenția, hotelul ori pensiunea respectivă să accepte astfel de tichete, ceea ce presupune o simplă verificare prealabilă. O vacanță primită cadou de la compania la care lucrează va însemna motivare suplimentară, și, în același timp, siguranța recuperării forței de muncă”, este de părere Dan Matei Agathon.Tichetele de vacanță înseamnă direcționarea sigură a turiștilor români către destinațiile din țară, spun reprezentanții FPTS: „Practic, pe lângă creșterea numărului de turiști în general, s-ar putea simți și o ameliorare a turismului peste săptămână. În prezent, ocuparea în sezonul plin pe litoral este de aproape sută la sută peste weekend, însa mult mai scăzută în timpul săptămânii. Este important ca industria turistică să ofere special pentru utilizarea tichetelor sejururi de medie și lungă durată, pentru că și trecerea la sistemul all inclusive a hotelurilor este mai ușoară pe baza unei ocupări uniforme a locurilor de cazare”.