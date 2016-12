Forumul Internaţional al Alimentaţiei "Investim în viitorul agriculturii"

Forumul Internațional al Alimentației "Investim în viitorul agriculturii"

Vineri, 8 iulie 2016, a început Forumul Internațional al Alimentației „Investim în viitorul agriculturii”. Evenimentul are loc la Hotel Marriott din București, Sala Constanța. Conferința reunește reprezentanți ai Ministerelor Agriculturii din mai multe state europene - Republica Slovacia, Republica Bulgaria, Republica Lituania și Republica Italiană, reprezentanți ai instituțiilor europene - Comisiei Europene și deputați europeni - membri Farm Europe - organizații agricole, cooperative și unități agricole private, instituții financiare.În cadrul evenimentului participanții au intervenții, urmate de un schimb dinamic de opinii pe teme ce vizează investițiile necesare pentru dezvoltarea sectorului agricol la nivel european.„Anul 2016 este momentul în care Europa se preocupă de eficientizarea investițiilor în sectorul agroalimentar pentru a asigura o creștere economică durabilă în perspectiva lansării unor dezbateri legate de viitoarea PAC. Contextul actual, cu toate schimbările pe care le va aduce în viitor BREXIT, ne obligă să identificăm soluții eficiente care să asigure fermierilor noștri piețe de desfacere, oportunități și șanse egale de dezvoltare și atragere a tinerilor către agricultură. De aceea, mă bucur că suntem parte în organizarea acestui eveniment și îmi exprim încrederea că dezbaterile de astăzi vor constitui puncte de reper pentru viitor”, a afirmat ministrul agriculturii, Achim Irimescu.Noile tehnologii, cererea crescută, dezvoltarea durabilă a economiei și accesul la sistemul educațional contribuie la creșterea numărului de locuri de muncă. În același timp, zonele rurale se confruntă cu provocări majore, precum volatilitatea prețurilor și tendințele de consum, schimbările climatice, resursele naturale și riscul de transformare în urban.Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), sprijină în mod substanțial, atât investițiile publice cât și cele private. Dintre acestea, investițiile care se pot realiza în cadrul PNDR vizează: modernizarea exploatațiilor agricole, creșterea valorii adăugate a produselor agricole și silvice, susținerea microîntreprinderilor pentru servicii în spațiul rural, turismul rural. Sprijinul pentru aceste măsuri se acordă sub forma unor granturi (ajutor nerambursabil) care poate fi de până la 70%, în funcție de tipul proiectului de investiții și măsura care se accesează). Printre investițiile care pot fi realizate prin PNDR, se numără producerea biocombustibililor, a instalațiilor și a echipamentelor pentru biomasă, a plantațiilor pentru biomasă etc.