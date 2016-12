Forţa de muncă se „forjează“ cu finanţare europeană

Forța de muncă se „forjează“ cu finanțare europeană

În România a luat naștere un puternic sistem al furnizorilor de formare profesională. Dezvoltat de sindicate, ONG-uri, camere de comerț sau întreprinzători privați, acesta încearcă să rezolve din mers carențele unui învățământ de stat rupt de nevoile economiei reale și incapabil de adaptare la prezent și viitor. La nivel național, au apărut câteva mii de astfel de furnizori de com-petențe. Numai în județul Constanța, au fost autorizate peste 400 de asemenea entități, cele mai multe pentru a organiza cursuri într-o singură meserie. Câți dintre acești furnizori funcționează în realitate și cu ce eficiență, este greu de spus. Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța este unul dintre jucătorii importanți de pe această piață. Rodica Marinică, șefa serviciului dezvoltare resurse umane, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, că CCINA pregătește 250 - 300 de cursanți pe an. Programele de formare sunt axate, în principal, pe meserii și specializări din domeniul turismului și cel al gestionării resurselor umane. Este vorba de: cursuri de calificare de 3 luni pentru cameriste, ajutori de bucătar și ajutori de ospătar, cursuri de 6 luni pentru bucătari și ospătari; cursuri de 9 luni pentru tehnicieni hotelărie; specializarea managerilor din turism (pentru cei cu studii superioare); cursuri pentru inspectorii de resurse umane, inspectorii de protecția muncii, inspectori cu securitatea și sănătatea în muncă și cadrele tehnice PSI. În parteneriat cu alți furnizori de formare profesională, Camera a organizat cursuri pentru auditori energetici pentru clădiri și instalații (colaborare cu Universitatea Bucu-rești) și mediatori. „Organizarea cursurilor pornește de la analiza nevoilor pieței, de la ceea ce solicită agenții economici și chiar persoanele fizice, care au nevoie de o calificare. Spre exemplu, printr-un program Phare, am realizat trei proiecte în meserii deficitare: tehnician cadastru - topometrist, tehnician masor și tehnician hote-lărie. Au fost pregătiți 100 de lucră-tori” - relatează Rodica Marinică. Costul pregătirii prin cursuri de calificare variază între 800 de lei și 3.000 de lei de persoană, în funcție de nivel. În cazul specializărilor, este de 1.000 - 1.500 de lei. Cine plătește taxa de formare? În cele mai multe cazuri, facturile sunt achitate de agenții economici, mai rar de către cursanții înșiși. În ultimii ani, au fost dezvoltate programe cu finanțare europeană, la care participarea la cursuri este gratuită. Împreună cu AJOFM Constanța, Camera derulează, în prezent, un program pentru formarea managerilor din turism, la care participă 28 de șomeri din rândul femeilor cu studii superioare. Finanțarea primită de CCINA pentru proiect este de 200.000 de lei. Recent s-a finalizat un proiect european, cu durata de un an, având ca obiectiv formarea culturii antreprenoriale. CCINA a obținut 30.000 de euro în cadrul lui. Viitoarele proiecte ale Camerei vizează specializări în domenii deficitare, precum frigotehnie și frig, ventilație și climatizare.