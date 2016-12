Forexul sau cum să faci bani din speculaţii valutare, în confortul casei tale

Forexul sau cum să faci bani din speculații valutare, în confortul casei tale

Piața valutară (Forex) este în prezent cea mai mare piață financiară din lume, volumul tranzacțiilor zilnice depășind 1,9 miliarde de dolari (triplul valorii tranzacțiilor totale de pe piața americană de acțiuni și obligațiuni). Posibilitatea de a tranzacționa online, din confortul casei, a avut un rol determinant în ascensiunea Forexului. Forexul provine de la expresia de „foreign exchange” și reprezintă cumpărarea unei valute și vânzarea alteia simultan, prin intermediul unui broker. Deschise 24 de ore din 24, pe piața valutară, tranzacțiile încep în fiecare zi la Sidney și se mută în jurul globului, în funcție de începerea zilelor financiare, în fiecare centru, întâi la Tokyo, apoi la Londra și New York. Piața valutară este formată din rețele conectate între ele cu ajutorul liniilor telefonice și altor sistem electronice ale băncilor, brokerilor și investitorilor. Inițial, piața Forex a fost disponibilă numai marilor jucători, precum băncile, fondurile de investiții și marii investitori. În ultimii ani însă, piața valutară a devenit accesibilă și investitorilor cu resurse financiare mai mici. Prin urmare, numărul speculatorilor valutari a crescut semnificativ în întreaga lume, inclusiv în România. „Dintre toate piețele pe care s-a lansat societatea noastră de brokeraj, România s-a dovedit a fi cea mai puțin educată în ceea ce privește tranzacționarea pe piețele financiare. În același timp, românii s-au remarcat printr-o mare deschidere și dorință de a învăța. În numai un an de la lansarea X-Trade Brokers în România, am avut aproape 4.000 de participanți la seminariile de instruire gratuită pe care le organizăm și am ajuns la un volum lunar de tranzacții de 640 milioane de euro, din care 90% vizează piața valutară”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Victor Safta, directorul X-Trade Brokers România. Oricine poate tranzacționa pe piața forex. Un calculator și accesul la internet îți poate astfel aduce venituri destul de mari. Multe din societățile de brokeraj au programe pe site-urile proprii, prin care doritorii pot tranzacționa în timp real valute. Desigur, dacă ești la început și nu ești dispus să investești, îți poți deschide un cont demonstrativ și poți juca cu bani virtuali. „În primul rând, îi recomand unui investitor la început de drum pe piața Forex să se informeze zilnic privind evoluțiile economice din întreaga lume. Apoi trebuie să studieze cu atenție platforma de tranzacționare pe care doresc să o utilizeze. Nu în ultimul rând, îi recomand să încerce diferite sisteme de a investi cu ajutorul unui cont demonstrativ”, a afirmat Victor Safta. Dacă crezi că ești pregătit, poți începe să investești pe bani reali. Însă, pentru a deschide un cont pe bani reali și pentru a avea un profit cel puțin egal cu un salariu mediu lunar, trebuie să fi dispus să investești câteva mii de dolari la început. „Sunt foarte multe persoane care trăiesc exclusiv și foarte bine din trading. Au însă în spate câțiva ani de experiență în domeniu. Ca timp pe care îl implică un astfel de job, diferă de la caz la caz. Spre exemplu, unii merg exclusiv pe tranzacțiile „intra-day” - cumpărarea și vânzarea de valute în aceeași zi. În acest caz, trebuie să stai mai mult timp în fața calculatorului. Alții investesc pe termen lung, își fixează marje mai mari de profit la o singură tranzacție și așteaptă ca piața să evolueze în direcția respectivă. Aici, timpul zilnic de tranzacționare poate fi mai mic”, a explicat Victor Safta.