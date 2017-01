Ford Transit, cel mai bine vândut vehicul comercial, în primele opt luni

Luni, 21 Septembrie 2009

Vânzările de autovehicule comerciale ușoare (sub 3,5 t) au scăzut în primele opt luni ale anului 2009 cu 68,62%,la 9.065 unități, față de perioada similară a lui 2008, când au fost comercializate 28.889, potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme (APIA). Vânzările de autovehicule comerciale ușoare (sub 3,5 tone) autohtone s-au cifrat, în primele opt luni din 2009, la 1.978 de unități, în scădere cu 72,1% față de perioada similară din 2008, în vreme ce vânzările acestor tipuri de autovehicule din import au fost de 7.097 unități, în scădere cu 67,4% față de perioada similară a anului trecut. Conform APIA, în primele opt luni ale lui 2009, Fiat a comercializat cele mai multe vehicule comerciale ușoare (sub 3,5 tone) - 1.197, în scădere cu 71,9% față de perioada similară a anului trecut. Ford a comercializat 1.081 de unități (în scădere cu 71,4%), Mercedes Benz - 1.029 unități (-44,9%), Volkswagen - 1.003 unități (-53,8%), Peugeot - 729 unități (-65,5%), Renault - 613 unități (-69.9%), Iveco - 385 unități (-81,1%), Toyota - 291 unități (-59,3%), Citroen - 269 unități (-72,7%), Mitsubishi - 145 unități (-67,4%). Din datele APIA reiese că în luna august, Mercedes a vândut cele mai multe vehicule comerciale ușoare (sub 3,5 tone) și microbuze - 242 unități, în creștere cu 83,3% față de luna iulie. Ford a comercializat 233 unități (în creștere cu 22,6%), Peu-geot - 131 unități (+65,8%), Volkswagen - 127 unități (+62,8%), Fiat - 106 unități (-3,6%), Renault - 54 unități (-20,6%), Toyota - 52 unități (+48,6%), Iveco - 39 unități (+2,6%), Mitsubishi - 32 unități (+33,3%), Citroen - 25 unități (-57,6%). Conform APIA, pe modele, în primele opt luni Ford Transit a fost cel mai comercializat model, cu un total de 769 unități vândute, în scădere cu 76,7% față de perioada similară a anului trecut. Mercedes Sprinter a comercializat 740 unități, în scădere cu -36,9%, Volkswagen Caddy - 546 unități (+25,2%), Peugeot Boxer - 520 unități (-66,3%), Fiat Ducato - 503 unități (-76,3%), Fiat Doblo Cargo - 405 unități (-72,3%), Iveco Daily - 375 unități (-80,5%), Renault Master - 290 unități (-75,4%), Toyota Hilux - 284 unități (-58,85), Mercedes Vito Bus - 229 (+39,6%). În luna august, cele mai multe modele a comercializat Ford Transit - 148, în creștere cu 49,5% față de luna august, fiind urmat de Mercedes Vito Bus - 138 unități (+711,8%), Mercedes Sprinter - 99 unități (-9,2%), Peugeot Boxer - 98 unități (+133,3%), Fiat Doblo Cargo - 56 unități (+40%).