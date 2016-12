Ford a lansat noul B-Max, la un preţ special: 13.400 de euro

Ford a lansat noul B-Max, la un preț special: 13.400 de euro

Constănțenii pot cumpăra de la sfârșitul lunii august, din show room-ul Țiriac Auto de pe Șoseaua Mangaliei, noul Ford B-Max (construit la uzina Ford de la Craiova), unul dintre cele mai așteptate modele ale acestui an. Lansarea oficială a avut deja loc la București, la sfârșitul săptămânii trecute, la Muzeul de Artă Contemporană. B-Max a fost însă prezentat în stadiul de concept la Salonul Auto de la Geneva din 2011.Specialiștii spun că Ford B-Max este un model care deja și-a câștigat mulți fani da-torită atât design-ului atractiv, cât și a tehnolo-giilor inovative care se găsesc la bordul său.Henrik Nenzen, directorul general al Ford România, a anunțat, în cadrul conferinței de lansare, că B-Max va avea un preț special pentru piața din România. Monovolumul va porni de la 13.400 de euro (TVA inclus), pentru versiunea de 1.4 litri și 90 de cai putere, cu nivelul de echipare Ambiente. Lista de dotări, pentru această sumă, este destul de generoasă. Include, printre altele, jante de oțel de 15 inch, geamuri electrice față și spate, ESP, airbaguri pentru pasagerii față și airbaguri cortină. În plus, Ford propune gratuit un pachet ce conține aer condiționat manual și radio CD cu MP3, care ar costa în mod normal alți 1.000 de euro.Cea mai scumpă versiune, B-Max Titanium de 1.6 TDCiConstănțenii care vor dori un nivel de echipare ceva mai generos pot opta pentru Trend, care are un preț recomandat de 14.150 de euro. B-Max Trend beneficiază și el de un pachet gratuit, în valoare de 1.600 de euro. Varianta diesel (1.5 TDCi) costă 15.650 de euro. Constănțenii mai pretențioși pot opta pentru B-Max Titanium. Varianta pe benzină costă 16.900 de euro (preț recomandat), iar versiunea mai puternică, 1.6 TDCi, pleacă de la 17.650 de euro.În ceea ce privește consumul, aspect extrem de important pentru majoritatea șoferilor, dar și a nivelului de emisii de CO2, Ford B-Max se anunță a fi campionul clasei sale, atât în varianta de motorizare diesel, cât și în cea pe benzină. Ford B-Max integrează sistemul Auto-Start-Stop care oprește automat motorul în timpul staționării, Ford Eco Mode - un sistem de informare care va ajuta șoferul să adopte o atitudine de conducere cât mai economică, Gear Shift Indicator care se îngrijește de indicarea punctelor optime de schimbare a vitezelor și Smart Regenerative Charging - sistemul care se ocupă de încărcarea bateriei în timpul rulării.Ford vrea să vândă 2.000 de B-Max-uriPână în 2013, Ford vrea să vândă în România 2.000 de exemplare B-Max. Compania estimează o producție de 60.000 de unități pentru anul acesta și de 100.000 de unități pentru 2013.