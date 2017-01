Fondurile structurale ocolesc bobocii

Comisia Europeană a aprobat programul operațional „Creșterea competitivității economice”, dedicat întreprinderilor autohtone mici și mijlocii. Bugetul progra-mului este de circa trei miliarde euro, din care 2,5 miliarde contribuția Uniunii Europene, reprezentând 12,7% din totalul fondurilor comunitare investite în Ro-mânia. Obiectivul tipic european este creșterea productivității societăților românești, „în conformitate cu principiile dezvoltării durabile” (oricare ar fi ele, nimeni nu le știe oricum) și reducerea diferențelor în comparație cu productivitatea medie a UE. Direcțiile de alocare a fondurilor sunt cel puțin contradictorii cu „Principiile” menționate mai sus, UE având în vedere încurajarea creării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii din România și promovarea accesului lor pe piețele europene. Motivele pentru care obiectivele programului sunt ciudate sunt simple. Fondurile structurale nu se acordă decât firmelor care au înregistrat profit în ultimii doi ani, în niciun caz firmelor nou-înființate și niciodată persoanelor fizice, care vor să își înființeze o firmă. Până la urmă, tot firmele cu ștate vechi vor avea acces la banii europeni, pe care îi vor folosi pentru modernizare și retehnologizare sau pentru înființarea de noi filiale. Într-un fel sau altul, oracolul european a prevăzut deja că vor fi create peste 5.000 de locuri noi de muncă, la nivel național, simultan cu o creștere cu 10% a cifrei de afaceri din activitățile de export. Cea mai tare treabă este însă incubarea. Pe lângă faptul că vor fi înființate, finanțate și sprijinite cu fonduri structurale, 500 de IMM-uri românești vor fi introduse în cadrul inițiativei „JEREMIE”. Deși pare a fi un nume, Jeremie este un acronim occidental clasic, în care termenii sunt găsiți după ce forma finală este aleasă. În cazul de față este vorba de „Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises”, adică „Resurse Europene Comune pentru IMM-uri”. Problema e că s-a anunțat înființarea foarte multor incubatoare și rețele de furnizori, încât nu o să mai știe săracii manageri unde să se înscrie. Cert este că UE are în programul artistic 2007 - 2013 și înființarea de incubatoare locale de afaceri, în mai multe locații importante din țară, printre care și Constanța. În cadrul programului operațional mai sunt prevăzute și diferite acțiuni care vizează sprijinirea inovării, cercetării și dezvoltării, tehnologizării și informatizării, surselor de energie „verde” și eficienței energetice. În aceste condiții, fie trei miliarde euro, cât este bugetul programului, înseamnă foarte mult, fie „diferite acțiuni de sprijinire” se traduce prin „împărțirea de pliante”. Există însă șansa ca bugetul să fie suplimentat, în caz că cererea este foarte mare. 