Fondul Proprietatea va fi motorul pieţei de capital, în 2011

Fondul Proprietatea va fi motorul pieței de capital, în 2011

Pentru piața de capital din România, 2010 a fost un an greu, afirmă Iani Stavrositu, președintele lui Interfinbrok Corporation. Bursa de Valori București a avut o lichiditate redusă, mai ales în a doua jumătate a anului. La finele lui 2010, capitalizarea se ridica la 102,4 miliarde lei. Indicii bursieri au avut creșteri cuprinse între 1,87% și 29,49%. Doar indicele SIF-rilor, BET-FI, a coborât, corecția fiind de 7,98%. Cel mai mare randament (+155,17%) l-au oferit titlurile companiei Socep Constanța, care au crescut de la 0,145 lei la 0,37 lei. La polul opus, cu cea mai mare scădere (-58,21%), s-au situat titlurile Prodplast București. Listarea celor două burse (BVB și SIBEX), introducerea de noi instrumente financiare și lansarea platformelor alternative de tranzacționare au fost principalele evenimente care au marcat anul recent încheiat. 2011 se anunță ca un an promițător pentru investitori. „Listarea Fondului Proprietatea, programul de privatizare prin bursă anunțat de autorități, dar și evoluția economiei reale sunt cei trei factori care vor determina trendul pieței de capital în acest an. Listarea Fondului Proprietatea în luna ianuarie ar putea aduce o creștere semnificativă a lichidității, dar și un impuls pentru piață în ansamblu” - apreciază Stavrositu. 2011 - spune el - ar putea fi de asemenea anul listării companiilor de stat. Listarea parțială a unor companii precum Transgaz sau Transelectrica s-a dovedit un succes. Exemplul lor ar putea fi urmat cu pachete de acțiuni pe care statul le deține la Petrom, Transgaz, Transelectrica, Romgaz, Oil Terminal etc. Nu trebuie uitat că este în stadiu avansat de pregătire listarea unor pachete de acțiuni ale Companiei Naționale Aeroportul Internațional „Henri Coandă” (Otopeni), Compa-niei Naționale Aeroportul Interna-țional „Aurel Vlaicu“ (Băneasa), Aeroportului Internațional „Mihail Kogalniceanu“ (Constanța), Aeropor-tului Internațional „Traian Vuia“ (Timișoara), Administrației Canalelor Navigabile, Companiei Naționale Administrației Porturilor Maritime și Administrației Porturilor Fluviale. O fuziune mult așteptată În 2011, va continua transferul companiilor de pe piața Rasdaq la cota BVB și se vor produce noi listări pe sectorul internațional al BVB. Este foarte posibil să apară și alte noutăți, precum: introducerea sistemului market - makeri, a conturilor globale și a tranzacțiilor de tip short - selling. Anul 2011 va trebui să aducă clarificarea situației certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, care la început au fost încadrate ca valori mobiliare. Au urmat o serie de procese între CNVM și investitori, pe tema TVA și a încadrării acestor certificate. Ca urmare a suspendării avizului CNVM, prin care aceste certificate erau clasificate ca instrumente financiare, ele au intrat sub incidența Codului Fiscal. În prezent, certificatele de carbon sunt clasificate ca prestări de servicii, purtătoare de TVA. Din acest motiv, ele nu se pot tranzacționa spot, dat fiind că vânzătorul și cumpărătorul trebuie să rezolve problema decontării TVA. Un eveniment așteptat este fuziunea BVB cu Bursa Monetar Financiară și de Mărfuri Sibiu. Ea ar conduce la o piață unică mai lichidă și mai puternică. „Finalizarea cu succes a acestor inițiative va avea efecte pozitive semnificative asupra pieței de capital, prin creșterea capitalizării bursiere, prin diversificarea produselor oferite investitorilor și prin sporirea lichidității pieței” - afirmă Iani Stavrositu. Notă: Tranzacțiile cu instrumente financiare sunt supuse unor riscuri inerente, incluzând fără ca enumerarea să fie limitativă, fluctuația prețurilor pieței, incertitudinea dividendelor, a randamentelor și/sau a profiturilor, fluctuația cursului de schimb.