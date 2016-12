Fondul Proprietatea va fi listat şi pe Bursa de Valori din Londra

Fondul Proprietatea va fi listat și pe Bursa de Valori din Londra

Franklin Templeton Investment Management, administratorul Fondului Proprietatea, a anunțat că a fost făcut un progres semnificativ pentru admiterea la tranzacționare a Fondului pe London Stock Exchange - Specialist Fund Market (Bursa de Valori din Londra ), prin intermediul certificatelor de depozit globale având la bază acțiuni suport („GDR”). The Bank of New York Mellon a fost numită de către Fond ca bancă depozitară pentru facilitățile de GDR. Admiterea la tranzacționare a GDR-urilor este preconizată a avea loc în în jurul datei de 29 aprilie 2015.