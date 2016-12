Fondul de garantare a asiguraţilor va avea un nou mecanism de conducere

Fondul de garantare a asiguraților va avea un nou mecanism de conducere

Ministerul de Finanțe a pus în dezbatere publică proiectul legii Fondul de garantare a asiguraților. Actul normativ are în vedere „crearea unui mecanism viabil și eficient de funcționare a Fondului de garantare a asiguraților și vizează totodată clarificarea scopului, reglementarea statutului juridic al acestuia, resursele de finanțare a acestuia, procedura și condițiile de plată a creanțelor de asigurări din disponibilitățile Fondului, conducerea și administrarea acestuia, precum și sancțiuni și dispoziții tranzitorii și finale.”Astfel, proiectul de lege cuprinde dispoziții referitoare la: definirea termenilor și expresiilor utilizate în cuprinsul acestuia; legitimarea procesuală (care poate fi data numai prin dobândirea de către Fond a personalității juridice); resursele financiare și modalitatea de utilizare a acestora; procedura și condițiile de efectuare a plăților din disponibilitățile Fondului; conducerea și administrarea Fondului; sancțiunile aplicabile în cazul incălcării prevederilor prezentului act normativ; dispozițiile care se abrogă la data intrării în vigoare a acestui act normativ. Prin acest proiect, se are în vedere ca Fondul de garantare a asiguraților să fie constituit ca persoană juridică de drept public.Fondul va fi administrat de un Consiliu de administrație format din 5 membri, dintre care 3 numiți de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, unul dintre aceștia fiind numit Președintele Consiliului de administrație și 2 numiți de Ministerul Finanțelor Publice. Conducerea executivă va fi asigurată de un director general. Sunt prezentate atât atribuțiile Consiliului de administrație cât și cele ale directorului general. Resursele financiare ale fondului, astfel cum sunt prezentate în Proiect, sunt formate din: contribuții ale asigurătorilor datorate Fondului pentru plata indemnizațiilor/despăgubirilor creditorilor de asigurări ai unui asigurător în faliment; încasări din dobânzi și penalități de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuției legale; venituri din fructificarea disponibilităților Fondului; încasările din recuperarea creanțelor Fondului; venituri provenite din alte surse, stabilite conform legii. În ceea ce privește contribuțiile datorate Fondului de către asigurători acestea se vor calcula separat pe cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale și asigurări de viață. Cota procentuală a contribuțiilor datorate de asigurători nu va depăși 10% din primele brute încasate de asigurători din activitatea de asigurări directe. Funcția Fondului este aceea de a plăti despăgubiri/indemnizații creditorilor de asigurări ai societăților de asigurare aflate în faliment, într-o anumită limită stabilită ca plafon de despăgubire. Astfel, atât pentru categoria asigurărilor generale, cât și pentru categoria asigurărilor de viață, s-a 3 / 6 stipulat un plafon de garantare de 450.000 lei pentru un creditor de asigurare al unui asigurător aflat în faliment.De asemenea, au fost inserate dispoziții privitoare la structura organizatorică și de personal, politica salarială, stabilirea contribuției datorate Fondului, aspecte care vor fi avizate de Consiliul de administrație al Fondului și supuse spre aprobare Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară. Fondul va prelua de la Fondul de Garantare a Asiguraților din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară numarul de posturi, personalul, disponibilitățile bănești, toate drepturile și obligațiile acestuia. Un capitol distinct inserat în textul proiectului privește procedura și condițiile de efectuare a plăților din Fond, fiind stipulate dispoziții care reglementează constatarea și evaluarea daunelor de către Fond, în perioada cuprinsă între data închiderii procedurii de redresare financiară și cea a denunțării contractelor de asigurare dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment împotriva unui asigurător. Instrumentarea dosarelor de daună se va face cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data producerii evenimentului asigurat și a condițiilor de asigurare generale și specifice prevăzute în contractele de asigurare. Considerăm ca pentru o deplină legalitate în vederea efectuării de plăți către asigurații societăților de asigurare intrate în procedura de faliment, se impune reglementarea prin act normativ a Fondului de garantare sub forma unei persoane juridice de drept public.Este astfel necesară dobândirea personalității juridice și în scopul eliminării oricăror probleme de ordin jurisdicțional, cum ar fi: calitatea procesuală a Fondului, competența funcțională și teritorială, controlul financiar și auditul activității Fondului, prevederea de sancțiuni. Toate cele enumerate confera o transparență totală a activității Fondului de garantare și, mai ales o legitimitate a Fondului. Totodată, în contextul în care Fondul va fi desemnat în calitate de administrator special și lichidator în procedura de lichidare voluntară, acesta va putea prelua noi funcții.Aceste funcții presupun inclusiv implicarea Fondului pentru restabilirea situației financiare a societăților de asigurare prin măsuri de redresare financiară. În aceste condiții, Fondul trebuie să beneficieze de autonomie (personalitate juridică) pentru a-și exercita aceste funcții și a evita un conflict de interese cu autoritatea competentă (Autoritatea de Supraveghere Financiară), cea care aplica și coordonează aducerea la îndeplinire a procedurii de redresare financiară.De asemenea, prin inființarea Fondului ca persoană juridică de drept public, se asigură și o mai mare transparență în utilizarea resurselor acestui fond. Menționăm că fonduri de protecție se regăsesc și în alte sectoare financiare, fiind constituite ca persoane juridice de drept public sau de drept privat, cu personalitate juridică, astfel: - Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar este constituit ca persoana juridică de drept public, în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 39/1996; - Fondul de compensare a investitorilor este persoană juridică, constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, iar cadrul de reglementare este dat de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu completările și modificările ulterioare, Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor și de Procedura nr. 2 autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 527/02.09.2009; - Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private este constituit ca persoană juridică de drept public, fiind înființată în temeiul Legii nr. 187/2011.