FMI va aproba livrarea tranşelor din împrumutul României la jumătatea lui februarie

FMI va aproba livrarea tranșelor din împrumutul României la jumătatea lui februarie

Ieri a fost ultima zi de negociere dintre delegația Fondului Monetar Internațional (FMI) și România, pentru eliberarea a două tranșe din împrumutul extern, în valoare cumulată de 2,3 miliarde de euro. Potrivit șefului delegației, va fi propusă acordarea celor două tranșe la mijlocul lunii februarie. Comisia Europeană va elibera banii pe parcursul lui martie 2010. „Board-ul se va întâlni pe la mijlocul lunii, poate la scurtă vreme după data de 15 februarie. După aprobare, politica FMI este să livreze banii în 48 de ore. În tot cazul, tranșele vor fi livrate până la finalul lunii viitoare. Suntem optimiști că board-ul FMI va aprecia eforturile făcute de România”, a declarat Jeffrey Franks, într-o conferință de presă. Delegatul FMI este optimist cu privire la posibilitatea României de a depăși criza în acest an. „Estimăm că în 2009 contracția economică s-a plasat la circa 7%. Există indicatori care arată că în primul trimestru din 2010, creșterea economică s-ar putea relua, însă pentru acest an, vedem un avans slab, de aproximativ 1,3%. În plus, ne așteptăm ca în 2010, credi-tarea către sectorul privat să redevină pozitivă”, a mai spus Jeffrey Franks.