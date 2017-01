FMI a revizuit în scădere uşoară prognoza de creştere economică a României în acest an, la 1,5-2%

FMI a revizuit în scădere ușoară prognoza de creștere economică a României în acest an, la 1,5-2%

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Fondul Monetar Internațional a revizuit în scădere ușoară prognoza de creștere economică a României pentru acest an, de la 1,8-2,3% la 1,5-2%, dar nu exclude în continuare posibilitatea ca PIB să urce cu mai mult de 2%, au declarat pentru Mediafax mai multe surse apropiate discuțiilor.Deși FMI a redus estimarea de creștere economică pentru principalii parteneri comerciali ai României, indicând recesiune pentru zona euro, autoritățile au insistat că prognoza pentru acest an s-a bazat în mare măsură pe investiții și mai puțin pe un nou avânt al exporturilor.De altfel, Guvernul anticipează că în primul trimestru al acestui an va fi înregistrată o creștere economică mai mare decât în trimestrul al patrulea din 2011, mizând atât pe faptul că Finanțele au plătit sume considerabile din arierate în ultima parte a anului trecut, cât și pe comenzile de export aflate în urcare în perioada precedentă.Sursele citate au arătat că misiunea FMI-CE-Banca Mondială a ajuns la înțelegere cu autoritățile pe toate subiectele în discuție, cu recomandări de modificare a unor acte normative, astfel că șeful misiunii, Jeffrey Franks, va anunța duminică încheierea cu succes a celei de-a patra revizuiri a acordului semnat în primăvara anului trecut și recomandarea pentru eliberarea unei noi tranșe de către boardul FMI.În luna ianuarie, FMI a înrăutățit prognoza economică la nivel global și anticipează că economia UE se va contracta în acest an cu 0,1%, trasă în jos de o scădere de 0,5% în zona euro.Tot în luna ianuarie, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a revizuit prognoza de creștere economică a României pentru acest an de la 1,1% la 0,8%, ca urmare a încetinirii activității economice din zona euro, care afecetază semnificativ exporturile.De asemenea, Banca Mondialã (BM) estimează, într-un raport prezentat în ianuarie, o creștere de 1,5% a PIB pentru România în acest an, după ce anticipa într-un raport din iunie 2011 o expansiune de 3,7%, pesimismul instituției fiind determinat de vulnerabilitățile economiei românești la criza datoriilor de stat din zona euro.Comisia Europeană a revizuit în noiembrie prognoza de creștere economică a României pentru anul 2012 de la 3,7% la 2,1%, din cauza înrăutățirii perspectivelor economice ale Europei, însă anticipează revenirea consumului privat în a doua jumătate a lui 2012.