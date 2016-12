Flota germană ne-a dat o şansă; România i-a răspuns cu sforării şi scandaluri

Flota germană ne-a dat o șansă; România i-a răspuns cu sforării și scandaluri

Sunt un suporter consecvent al înființării registrului maritim internațional al României și al atragerii unui număr cât mai mare de nave străine sub pavilionul nostru național. Am considerat că punerea în practică a acestui proiect va aduce beneficii tuturor: navigatori, instituții de învățământ marinăresc, companii de crewing, autorități portuare și agenți economici din porturi, șantiere navale și buget de stat.În jurul nostru, avem destule exemple de reușită ale unor astfel de proiecte, de la care avem de învățat. Sora noastră, Moldova, fără ieșire la mare, fără porturi, fără șantiere navale, fără instituții de învățământ marinăresc, a adunat sub pavilionul său o flotă de peste 400 de nave comerciale străine, cu un tonaj total de circa 400.000 tone.De aceea, am fost de-a dreptul entuziasmat când presa străină a anunțat, la finele anului 2012, nașterea registrului maritim internațional al României, care va fi ges-tionat de nou înființata companie privată „Romanian International Flag Administration” (RIFA).Proiectul fusese gândit ca o alternativă la pavilionul german, mult prea scump în condițiile actualei crize din shipping-ul mondial și prea inflexibil.La acea dată, din cele circa 3.800 de nave aflate în proprietatea germanilor, numai 480 arborau pavilionul lor național. Restul erau înmatriculate sub pavilioane de complezență: Liberia, Insulele Marshall, Antigua și Barbuda.Proprietari de nave germani sunt sub presiunea respectării reglementărilor UE, care impun ca 60% din flota comunitară să fie înma-triculată sub pavilion european. De aceea, caută registre navale ieftine, care să le aducă economii de 250.000 - 300.000 de euro pe an și mult mai puțină birocrație. S-au adresat României, invitându-ne să le oferim un pavilion „gazdă” și, în schimb, să ne bage bani în buzunar. Ce șansă extraordinară!Cred că ține de specificul nostru național, de psihologia noastră colectivă și instituțională, să blocăm orice inițiativă bună. Astfel s-a întâmplat și cu registrul maritim internațional al României, proiect tratat cu neprofesionalism, ne-transparent și cu rea credință, de cei ce ar fi trebuit să se zbată pentru reușita lui.Semnarea, pe data de 12 septembrie 2012, a contractului dintre Autoritatea Navală Română și agentul selecționat de ea, în urma unei licitații internaționale, respectiv firma germană Ilvana, cu sediul în Hamburg, cu o filială în Limassol, a fost începutul unui șir de tensiuni și scandaluri.În Parlament s-a dus un adevărat război între cei ce sprijină proiectul și cei ce i se opun. Astfel că legea de înființare a registrului maritim internațional a fost maltratată în fel și chip, eliminându-se până și prevederile ce încurajau angajarea marinarilor și cadeților români pe navele străine.În Ministerul Transporturilor, s-au dat lupte grele, soldate cu decapitarea, în mai multe rânduri a Autorității Navale Române. Schimbarea șefilor acestei instituții nu a condus la deblocarea proiec-tului. De ce? Răspunsul ar trebui să îl dea Ministerul Transporturilor. El a susținut înființarea pavilionul internațional românesc, el a inițiat legislația necesară, el a dat de opus. De ce, oare, nu reușește să miște lucrurile?Nu îmi permit să fac speculații pe această temă și nici nu voi acorda credit spuselor unuia sau altuia dintre cei implicați în această afacere și care au un cât de mic interes personal. Decla-rațiile lor le-am luat întotdeauna cu titlu de inventar.Pornind de la informațiile pri-mite la redacție, din partea conf. univ. dr. Stelian Cojocaru, președintele Asociației Colegiul Nautic Român consilierul onorific al Ministerul Transporturilor (al cărui punct de vedere îl publicăm pe pagina on-line, la adresa cugetliber.ro, secțiunea eco-nomie), pentru corecta informare a cititorilor ziarului „Cuget Liber”, i-am solicitat directorului general al ANR, Liviu Aurelian Cazan, răspunsul la următoarele întrebări referitoare la contractul cu firma Ilvana: Este adevărat că, pe data de 16 aprilie 2013, în baza amintitului contract, agenția germană a notificat ANR ca, în termen de 90 de zile, să finalizeze elaborarea procedurilor de înmatriculare a navelor în registrul internațional? E adevărat că ANR a fost atenționată să dea curs acestei cererii până pe 16 iulie, în caz contrar trebuind să achite daune interese de peste 10 milioane de euro? Contractul sus menționat prevede astfel de daune? E adevărat că directorul general Liviu Aurelian Cazan a răspuns în scris că nu recunoaște contractul respectiv? Este corectă informația că guvernul a creat un grup interministerial care și-a propus să găsească o soluție practică pentru evitarea unui eventual arbitraj internațional și plata daunelor de peste 10 milioane de euro?La aceste întrebări, șeful ANR ne-a transmis următorul răspuns: „Urmare adresei dvs. înregistrată cu nr. ANR 13641 din 5.07.2013, vă informăm că, întrucât insti-tuțiile abilitate ale statului des-fășoară în prezent cercetări în ceea ce privește contractul la care faceți referire în solicitarea dvs., în conformitate cu preve-derile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, art. 12, lit. c), nu vă putem pune la dispoziție informațiile solicitate, până la finalizarea anchetei. Vă asigurăm că ANR întreprinde toate demer-surile legale necesare și acțio-nează numai cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare, în vederea îndeplinirii tuturor obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, privind domeniul de activitate al ANR.”Pe navigatorii și cadeții români îi interesează prea puțin controversele, scandalul și anchetele privind acest contract. Singurul lucru care contează pentru ei este ca proiectul pavilionului interna-țional să fie deblocat. Specialiștii din Ministerul Transporturilor (câți au mai rămas), din ANR și reprezentanții RIFA ar trebui să se așeze la masa negocierilor și să găsească soluții.Trebuie discutată franc, cu bună credință, punerea de acord a intereselor statului român, ale forței sale de muncă, ale bugetului de stat și ANR, cu cele ale armatorilor străini și ale agentului RIFA. Contractul trebuie să aibă clauze clare privind sumele ce intră la bugetul de stat, la ANR, privind asigurarea locurilor de muncă și de practică, negocierea contractelor colective de muncă, obligațiile armatorilor în condițiile unor accidente navale majore (poluare), care ar putea atrage responsabilitatea statului de pavilion. Credeți că e posibil acest lucru, domnule ministru Relu Fenechiu?