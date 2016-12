Flota comercială a României, acum 20 de ani (VIII)

În urmă cu 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Calvarul echipajului de pe nava „Teiuș”Imaginea cea mai răspândită despre personalitatea unui comandant de navă este aceea a unei ființe superioare pe plan intelectual și în raporturile psiho-sociale. Instituțiile de învățământ marinăresc din întreaga lume, sistemele de selecție a navigatorilor, convențiile internaționale referitoare la viața pe mare au contribuit la apropierea corpului de comandanți, din cele mai multe flote ale lumii, de tipul ideal. Din nefericire, în această categorie de elită a navigatorilor pătrund și indivizi pe care nici intelectul, nici aptitudinile și nici moralitatea nu-i recomandă pentru a juca rolul de comandant de navă. Unii dintre ei reușesc să transforme navele în ruină. Alții intră în conflict cu echipajele, transformându-le viața în calvar. Există chiar și exemplare care scapă „frâiele” conducerii din mână, ajungând să fie„călăriți” de echipaje. De multe ori, accidentele navale au în spatele lor asemenea exemple de comandanți.Despre Gheorghe C., comandantul navei „Teiuș”, echipajul are numai cuvinte de dispreț. Departe de a fi gentlemanul înfățișat în romane sau profesionistul din manualele de marinărie, acesta este, în opinia ofițerilor și marinarilor de pe „Teiuș”, un individ rudimentar, impulsiv, căruia îi sunt străine buna cuviință, normele de comportament civilizat în colectivitate.„Comandantul Gheorghe C. nu își respectă statutul de ofițer al flotei comerciale române. El a reușit să deterioreze raporturile de muncă și umane pe navă. Prin jigniri, înjurături, amenințări și etichetări - multe proferate sub influența băuturilor alcoolice - el a reușit performanța de a fi în conflict cu întregul echipaj” - ne-a declarat ofițerul electrician Eugen Mirea.„Nu știe decât să înjure, să ne jignească familiile, părinții. Echipajul este catalogat ca fiind idiot, handicapat. Când ne solicităm plata drepturilor cuvenite, conform contractului, începe să urle. Este mai mult decât un zbir. Atmosfera pe navă este puternic tensionată. În plus, obișnuiește să bea pe navă. În voiajul trecut a trebuit să-l păzim, în comandă, să nu cadă de pe pasarelă «la baltă». Se repezise pe punte, fără să se mai controleze, strigând vorbe fără nici un înțeles” - afirmă radiotelegrafistul Adrian Mircea.Despre bețiile și înjurăturile lui Gheorghe C. ne-a povestit și șeful de echipaj Ion Bican. „Din cauza acestui comportament, s-a creat o ruptură între comandant și echipaj” - ne-a declarat acesta.De la echipajul navei „Teiuș” am aflat cum au fost ținuți marinarii flămânzi, în două rânduri, în ultimul voiaj, fiind nevoiți să se hrănească cu... oase și pâine preparată din făina măturată de pe fundul magaziilor. „Comandantul și patronul de la Ritz-Rom nu au vrut să cumpere alimente din cel mai apropiat port, dorind să economisească bani, sacrificând echipajul” - a afirmat radiotelegrafistul de pe „Teiuș”.Șirul necazurilor marinarilor de pe această navă este lung. În aceste rânduri nu vom mai aminti decât faptul că Gheorghe C. a instituit un sistem birocratic, obligându-și ofițerii ca, pentru orice bec sau bucată de săpun necesare pe navă, să facă hârtii peste hârtii și să obțină aprobări peste aprobări. Oare și în caz de avarie, de naufragiu, comandantul de pe „Teiuș” va apela tot la birocrație pentru a salva nava și viețile oamenilor? Chiar dacă flota română se confruntă cu penuria de comandanți, prin plecarea celor mai buni dintre ei spre companiile străine, nu credem că indivizilor de teapa lui Gheorghe C. trebuie să li se mai încredințeze nave și echipaje pe mână. Compania Navrom, al cărei angajat este acest comandant, ar trebui să mediteze la acest lucru. În dorința de a respecta deontologia, am încercat să aflăm și opiniile d-lui Gheorghe C. în legătură cu cele afirmate de subordonații săi. Dovedind că este lipsit de bărbăție, acesta a fugit din fața reportofonului.