Flota comercială a României, acum 20 de ani (VII)

În urmă cu 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Echipajul de pe „Oscar Acrux” pregătise abandonarea naveiNava „Oscar Acrux” (fostă Voroneț”) se află în rada portului japonez Fujairah. A sosit pe poziție în data de 20 septembrie 1996 și își așteaptă noul patron. Până pe 11 septembrie s-a aflat în exploatarea firmei Oscar. După această dată, armatorul, Navrom, a preluat-o pentru a o închiria într-un nou contract de bare-boat.Conform unei înțelegeri, viitoarea companie de shipping care preia nava urmează să plătească, în contul firmei Oscar, o restanță de 50.000 dolari către echipaj, urmând să se regleze această cheltuială cu cele efectuate de Oscar (pentru alimentele și combustibilul de la bord, pentru asigurarea navei până la sfârșitul anului etc.).Când Oscar a anunțat, printr-un fax, Compania Navrom că i-a pus la dispoziție nava, în rada portului Fujairah, la bord se mai afla hrană pentru 20 de zile și combustibil pentru alte 15 zile. Navrom a trimis, imediat, firma Oceanic (cea care urma să preia nava) la bordul acesteia. Reprezentanții ei s-au documentat la fața locului, și-au făcut socotelile și, în final, nu au luat nicio decizie. Între timp, pe navă, combustibilul s-a terminat. Prin intervenția companiei Oscar, agentul a mai acordat 15 tone de combustibil, pe datorie, în data de 6 octombrie. Lucrurile au rămas, însă, nelămurite. Navrom nu a luat vreo decizie, nava continuând să stea în ancoră, iar combustibilul și alimentele s-au împuținat. Pe 23 octom-brie, noul comandant trimis de Navrom a dat ordin să se coboare bărcile la apă. Mai aveau combustibil pentru două ore.S-a telefonat la Sindicatul Liber al Navigatorilor: „Vom abandona nava. Am fost lăsați fără combustibil. Nu mai avem nici alimente”.SLN a cerut să nu se recurgă la acest gest. Abandonul înseamnă pierderea navei. Primul care pune piciorul pe ea devine noul său proprietar. Ar fi o tragedie. Vinovați ar fi considerați navigatorii, nu armatorul Navrom, care a lăsat nava de izbeliște. În plus, dacă coboară de pe navă, echipajul nu își va primi drepturile cuvenite, circa 90.000 de dolari. Oamenii s-au lăsat convinși și au rămas la bord.SLN a alertat Navrom-ul. Directorii companiei au început să caute soluții pentru aprovizionarea navei și punerea ei în siguranță.Acest caz, care ar fi putut conduce la abandonarea și pierderea navei, ridică numeroase semne de întrebare asupra managementului companiei Navrom. Se știe că aceasta a dat 11 nave în bare-boat firmei Self Invest Maritime, nave bune, și n-a luat nicio măsură pentru rezolvarea situației disperate în care se află echipajele lor. Mai mult, Navrom mai are, în management propriu, o singură navă, „Râureni”, iar echipajul acesteia este neplătit de șase luni. Se pune întrebarea firească: ce fel de management este acesta? Ce fac cei 200 de funcționari ai companiei? Chiar nu reușesc să asigure buna exploatare a singurei nave pe care o mai au? Sau, poate, tocmai pentru faptul că sunt prea mulți nu merg lucrurile bine?25.10.1996Scandalul de pe „Oscar Sirius”De la o vreme, în flota română se petrec tot felul de întâmplări ciudate, unele fiind de-a dreptul incredibile. Parcă un duh rău a pus stăpânire pe oameni și îi face să acționeze împotriva firii. Legile scrise și nescrise ale marinăriei par a fi uitate de comandanți, echipaje sau armatori, iar decadența acestei nobile profesiuni este tot mai profundă. Tot mai des te întrebi: unde sunt acele virtuți care făceau din navigatorii români o elită? Unde sunt acei bărbați temerari în fața privațiunilor și primejdiilor, devotați navei și pavilionului național, înnobilați de un suflet mare și de purtări alese?Nava „Oscar Sirius” a ajuns în portul Bahrein pe data de 15 aprilie 1996. Problemele financiare ale Companiei Oscar (in exploa­tarea căreia se află nava) făcuseră ca plata echipajului să întârzie cu patru luni. Dar firma s-a revanșat față de oameni, acordându-le un bonus la diurna în valută, de 50%.În Bahrein a fost schimbată cea mai mare parte din echipaj. Au rămas la bord: comandantul Jane lancu și șeful mecanic (urcați pe navă de vreo trei luni) plus alte cinci persoane cărora le expirase contractul. Dar oamenii și-au luat bonusul și erau mulțumiți. Astfel că nava a plecat spre Fujairah (Emiratele Arabe Unite). Când a ajuns acolo, în mai, Echipajul a primit 40.000 din cei 46.654 dolari la care aveau dreptul, sumă în care era inclus și bonusul pentru cei cinci marinari cu contractul expirat.Când nava a ajuns în portul Bhavnagar (India), doi membri ai echipajului care împliniseră anul de voiaj au solicitat debarcarea. Pentru a nu pierde contractul de time charter, care tocmai se ivise, managerii firmei Oscar le-au oferit celor doi creșterea bonusului la 100%. Oamenii au acceptat, iar nava, după încărcare, a plecat spre portul Karachi. Era pe la sfârșitul lunii iulie.Au ajuns la destinație la începutul lui octombrie. Comandantul nu a permis descărcarea navei. „Vrem banii înainte!” - a cerut Jane lancu, în radiograma sosită la companie. Conform situației întocmite de comandant, firma trebuia să plătească 132.816 dolari la 15 octombrie.Navlositorul (o firmă pakistaneză, care închinase nava în time charter) s-a oferit să plătească 50.000 de dolari pe loc, cu condiția ca echipajul să înceapă descărcarea. Restul urma să fie plătit în trei-patru zile, înainte de terminarea descărcării. Dar echipajul a refuzat această soluție. Astfel că, în data de 12 octombrie, compania Oscar l-a atenționat că împiedicarea operațiunilor de descărcare reprezintă un act de sabotaj, că pierderea zilnică, pentru navă, este de 5.000 dolari și că toate pagubele vor fi suportate de vinovați. Totodată, s-a anunțat că nu se va mai plăti bonusul de 100%.Beneficiarul transportului a avertizat, la rândul său, compania că va cere despăgubiri pentru întârziere, marfa fiind a guvernului indian. Pe 15 octombrie, firma Oscar a anunțat că își retrage plângerea adresată Tribunalului, dacă echipajul se angajează, în scris, că permite descărcarea. Se garantau plata și repatrierea. La rândul său, Sindicatul Liberal Navigatorilor a solicitat echipajului să nu blocheze operațiunile de descărcare.În cele din urmă, pe 24 octombrie, s-a început descărcarea, după ce s-au plătit 90.000 dolari. Dar comandantul și-a mărit pretențiile. El a solicitat să se plătească încă 70.000 dolari (în total 160.000, față de 132.816 dolari), în caz contrar, nava urma să fie imobilizată, ne mai permițându-se nicio manevră, interzicându-se și accesul la bord al schimbului de echipaj. Apoi, văzând că situația e gravă, comandantul a început să întocmească note de protest că nu i se asigură echipajului condiții corespunzătoare de viață și hrană la bord. Între timp s-au mai plătit alți 40.000 de dolari pentru diurnă, dar echipajul a refuzat prezența pilotului la bord și efectuarea manevrei de eliberare a danei. Astfel că autoritățile portuare l-au amendat pe comandantul navei cu 300.000 rupii. În prezent, nava este complet descărcată și blocată la chei. Schimbul sosit la Karachi nu poate urca la bord. Calculele preliminarii ale companiei arată că i s-au adus prejudicii de 100.000 dolari. 28.10.1996Ofițeri de pe „Oscar Saturn” își abandonează navaConform unui fax transmis de la bordul navei „Oscar Saturn”, șeful mecanic Valeriu Preda și ofițerul maritim II Marinică Dobre au abandonat nava, îndreptându-se spre țară. Descărcarea navei a fost terminată în seara zilei de 23 ianuarie 1996, plecarea fiind programată pentru a doua zi. Comandantul navei a informat armatorul că la mașină îl are doar pe ofițerul mecanic II Dănuț Constantinescu, iar la punte nu mai are niciun ofițer. El a anunțat Navrom-ul că va încerca să iasă în rada portului în formula de echipaj redusă.