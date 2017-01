Flota comercială a României, acum 20 de ani (V)

În urmă cu 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Nava „Focșani” a ancorat în „portul” JustițieiNava „Focșani”, aflată în exploatarea companiei de navigație Self Invest, este reținută în portul Marsilia, la solicitarea Justiției franceze. Cei 26 membri ai echipajului au reclamat, la Tribunalul din Marsilia, nerespectarea contractelor de muncă de către patronat, mai concret, neplata drepturilor bănești pe circa șase luni.La rândul său, într-un efort disperat de a-și elibera nava, Self Invest a inițiat o acțiune în instanță, împotriva echipajului. Compania s-a adresat Judecătoriei din Constanța, solicitând nici mai mult, nici mai puțin decât... încetarea grevei.Motivația acestei acțiuni judecătorești este de-a dreptul hilară, având în vedere faptul că echipajul nu se află în grevă și că reținerea navei a fost hotărâtă de Justiția franceză în urma unei acțiuni civile. De aceea, gestul lui Self Invest pare mai curând o tentativă de intimidare a membrilor echipajului. În definitiv, Judecătoria din Constanța nu-i poate ordona celei din Marsilia să revină asupra hotărârii de reținere a navei „Focșani”. Oricum, prin intermediul SLN - ITF, s-a angajat un avocat care va reprezenta interesele echipajului în fața Justiției române. În aceste împrejurări, singura soluție cu sorți de izbândă ce îi rămâne lui Self Invest este aceea de a băga mâna în buzunar și a-și plăti datoriile.26.09.1996Self Invest Maritime și-a adus echipajele în pragul exploziei socialeEchipajele de pe navele companiei Self Invest Maritime sunt în fierbere. Motivul îl constituie neplata drepturilor bănești pe mai multe luni. Navigatorii lăsați „la vatră” au făcut potecă la ușa firmei, încercând să își recupereze banii. De câteva luni îi întâmpină figurile acre ale funcționarilor companiei, nemulțumiți de deranj.Patronul este de negăsit, deși pe ușă este afișat un program de audiențe. Oamenii nu mai sunt primiți nici să facă anticameră. „Accesul persoanelor străine este interzis!” - anunță un afiș. În fiecare lună, un nou anunț informează că plata se va face pe 15, luna următoare.Nici Sindicatul Marinarilor din Flota Navlomar nu are mai mult succes în fața patronului de la Self Invest. Ion Butan, liderul sindicatului, declară că i s-a interzis accesul în companie. Conducerea acesteia încearcă să scape de presiunile exercitate de sindicat în sprijinul navigatorilor.Ion Butan prezintă, astfel, situația la zi a întârzierilor privind plata echipajelor de la Self Invest:- nava „Tarcău” - cinci persoane nu și-au primit valuta începând cu luna martie, iar 16 persoane nu și-au primit salariile în lei pe luna august;- nava „Hârșova” - 24 persoane debarcate nu și-au primit salariile pe luna august, iar 16 nu au primit valuta pe iunie și iulie. Nava se află în portul englez New Port. Echipajul aflat la bord reclamă neplata valutei pe patru luni și întârzierea schimbului cu o lună. Pe navă au fost angajați cinci ofițeri indieni în locul a cinci ofițeri români, deși nava are pavilion românesc;- nava „Giurgiu” este reținută în portul chinez Qindao, pentru datorii. Echipajul nu și-a primit valuta pe șapte luni și e neschimbat de două luni; - nava „Gorgova” se află în Las Palmas, de două luni, pentru reparații. Echipajul nu și-a primit valuta pe șase luni, iar schimbul trebuia să se facă de acum două luni;- nava„Sulina” se află în portul turcesc Mersin. Echipajul nu și-a primit valuta pe două luni;- nava „Săbăreni” - opt persoane din echipajul schimbat nu au primit valuta pe iunie și iulie, iar 20 persoane nu și-au primit salariile pe luna august. Nava se află în Marea Azov, iar echipajul de la bord nu și-a primit valuta pe ultimele două luni.Prin intermediul ziarului “Cuget Liber”, navigatorii de pe nava „Hârșova” au adresat un apel disperat companiei Self Invest, al cărei patron este continuu de negăsit. „De ce nu ne dați măcar salariul în lei?” - întreabă loan Moromete, ajutor mecanic. „Cu ce vreți să asigurăm întreținerea familiilor noastre? Mie îmi datorați 1.300 de dolari și’ salariul” - spune Marian Dumitrache, electrician. „Am ajuns la capătul răbdărilor, din cauza minciunilor pe care ni le transmiteți prin intermediul secretariatului. De ce nu vreți să stați de vorbă cu cei cărora le datorați banii?” - întreabă Valeriu Pavalache, timonier.Am încercat, la rândul nostru, să purtăm o discuție cu conducerea companiei, dar aici ne-am lovit de refuzul lui Florin Ernest Constantin, director operare nave, de a face orice declarație. De aceea, ne vedem obligați să ne adresăm conducerii companiei de navigație Navrom și secretarului de stat Șerban Mihăilescu, solicitându-le să intervină pentru soluționarea situației explozive de la Self Invest.2.10.1996