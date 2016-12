Floarea soarelui e cu 30% mai scumpă. Cu cât creşte preţul uleiului?

Floarea soarelui e cu 30% mai scumpă. Cu cât crește prețul uleiului?

Fabrica „Argus” a început, pe data de 20 august 2012, să producă ulei din recolta acestui an, a declarat pentru cotidianul „Cuget Liber”, directorul gene-ral Ioan Păuna.Campania de achiziționare a materiei prime continuă, fabrica având nevoie de un stoc de 90.000 - 95.000 tone semințe de floarea soarelui pentru a putea funcționa în următoarele opt luni.„În ciuda faptului că seceta a distrus în mare parte culturile de floarea soarelui, am reușit să achiziționăm destul de multă materie primă până la acest moment și sperăm să ne îndeplinim ce ne-am pro-pus” - a spus Păuna.Întrebat dacă va fi majorat prețul uleiului, directorul general a afirmat:„Deocamdată nu am stabilit nimic. Urmează să vedem ce randamente vom obține la procesare. Noi am prelevat niște probe pentru a stabili conținutul de ulei, dar nu sunt suficient de relevante. Abia după o săptămână de produc-ție vom putea calcula randa-mentele și în funcție de rezul-tate vom trece la reajustarea prețului la ulei. În orice caz, având în vedere că prețul semințelor de floarea soarelui a crescut cu cel puțin 30% față de anul trecut, influențe vor fi. Calitatea materiei prime este mai slabă, dar aceasta nu se găsește, deși s-a cultivat mai mult în acest an.”La observația că uleiul sub marca „Argus” a cam dispărut de pe piață, Păuna a oferit următoarea explicație. Una dintre cauze este desființarea rețelei proprii de desfacere de către fosta conducere, insta-lată ilegal la cârma fabricii.O altă cauză o constituie faptul că uleiul „Argus” este comercializat în hipermarket-uri sub marca acestora. „Este o obligație contractuală. Hipermarket-urile ne cer să îmbute-liem produsul nostru sub bran-dul lor. Ați văzut că în multe asemenea magazine apar produse cu eticheta Fabricat în România, fără să se precizeze producătorul” - a declarat directorul general.Producătorii sunt nevoiți să sacrifice propria imagine, propriul brand, pentru promovarea căruia au cheltuit o mulțime de bani, de dragul rulajului. „Sunt persoane care vor ca pe sticlă să scrie Argus, dar sunt și mulți cumpărători care vor orice ulei la un preț cât mai mic” - a afirmat Păuna.