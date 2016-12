Fitch a confirmat ratingul României la nivelul BBB-

Vineri, 13 Septembrie 2013.

Fitch Ratings a confirmat astăzi ratingul României pentru datoriile pe termen lung în valută la BBB-, iar cel pentru datoriile în monedă locală la BBB, ambele cu perspectivă stabilă, agenția menționând consolidarea finanțelor publice și reducerea dezechilibrelor externe, transmite Mediafax.ro.Ratingul pentru datoriile pe termen scurt a fost menținut la nivelul F3, iar plafonul de țară la BBB+, se arată într-un comunicat al agenției de evaluare financiară.Calificativul BBB- pentru datoriile în valută reflectă consolidarea cu succes a finanțelor publice, în cadrul a două programe de asistență financiară internațională, iar Comisia Europeană a scos în iunie România din procedură deficitului bugetar excesiv, după ce indicatorul a fost redus la 2,9%, de la 5,6% în 2011.Fitch anticipează că Guvernul va îndeplini obiectivul pe termen mediu al unui deficit structural de 1% din PIB, în 2014.Totodată, datoria guvernamentală brută se va stabiliza la sub 40% din PIB în perioada 2013-2015, după ce a crescut la 38% în 2012, de la 13% în 2008, estimează agenția.În primul semestru, România a avut un excedent de cont curent echivalent cu 1,1% din PIB, iar Fitch estimează că în acest an contul curent va fi aproape de zero. Agenția consideră că îmbunătățirea indicatorului este de natură ciclică, iar cererea internă va produce deficit al contului curent în 2014-2015.