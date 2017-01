Fitch a coborât rating-ul pentru Royal Bank of Scotland

Agenția de evaluare financiară Fitch a coborât ratingul individual al Royal Bank of Scotland (RBS) și al principalelor subsidiare, potrivit unui comunicat. Acțiunea a survenit după ce grupul bancar RBS a anunțat că se așteaptă la pierderi semnificative pentru 2008 și că a ajuns la un acord ce prevede înlocuirea de acțiuni preferențiale de cinci miliarde lire sterline deținute de guvernul britanic cu acțiuni noi ordinare. Perspectiva asociată ratingurilor este „stabilă”, reflectând așteptările ca guvernul să susțină solid în continuare grupul bancar Royal Bank of Scotland. Royal Bank of Scotland Group Plc, cea mai mare bancă britanică ce este controlată de guvern, a anunțat că pierderile din 2008 s-ar putea ridica la 28 miliarde lire sterline (41 miliarde dolari), în contextul în care criza globală a creditelor se adâncește.