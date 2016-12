Fiscul vinde remorchere şi şalupe la preţ de chilipir

Fiscul vinde remorchere și șalupe la preț de chilipir

Fiscul este mai tare decât hipermarket-urile. Niciun lanț de magazine din țară nu are mărfuri atât de multe și de variate la vânzare precum Agenția Națională de Administrare Fiscală. În „galan-tarele” ei sunt expuse: nave, apartamente, terenuri, spații comerciale, utilaje industriale, aparatură medicală, scule și dispozitive, mașini agricole, camioane, autoturisme și multe altele.În cele ce urmează, vă prezentăm câteva dintre „chilipirurile” scoase la vânzare în această lună.Pe 10 iulie 2015, va avea loc prima licitație pentru vânzarea remorcherului „Greaca” și a șalupei remorcher „Apicola”, care au aparținut SC Atbad SA Tulcea. Prețul de pornire a licitației este de 21.593 lei (exclusiv TVA) pentru remorcher și 6.290 lei pentru șalupă.Pe 13 iulie 2015, va avea loc prima licitație pentru vânzarea unui apartament cu trei camere și dependințe, situat în Constanța pe strada Constantin Hurmuzache nr. 18. Imobilul a aparținut unei persoane fizice și este grevat de ipoteci în favoarea statului român (cu contract de garantare), a BRD și AJFP Constanța. Prețul de pornire a licitației este de 173.104 lei (exclusiv TVA).Pe 15 iulie 2015, are loc a doua licitație pentru vânzarea unui teren intravilan, cu suprafața de 500 mp, situat în comuna Limanu, județul Constanța. Imobilul a aparținut unei persoane fizice. Prețul de pornire este de 33.182 lei (exclusiv TVA) și a fost redus cu 25%.Pe 15 iulie 2015, este programată a doua licitație pentru vânzarea unui apartament cu două camere, decomandat, cu suprafața de 42,09 mp și balcon, cu suprafața de 7,34 mp, situat în Mangalia, strada Rozelor nr. 11A. Imobilul a aparținut unei persoane fizice. Prețul de pornire este de 103.002 lei (exclusiv TVA) și a fost redus cu 25%.Pe 15 iulie 2015, are loc prima licitație pentru vânzarea unei combine Class Dominator tip 200, care a aparținut debitorului SC Sun Media SRL Tulcea. Prețul de pornire a licitației este de 266.600 lei (exclusiv TVA) și a fost redus cu 25%.