Fiscul vinde o flotilă de nave tehnice şi fluviale

Fiscul vinde o flotilă de nave tehnice și fluviale

Știți care sunt cele mai tari hipermarket-uri din România? Răspunsul corect este: sistemul bancar și Fiscul. Nici un lanț de magazine din țară nu are mărfuri atât de multe și de variate precum băncile comerciale și Agenția Națională de Administrare Fiscală. În „galantarele” lor sunt expuse la vânzare: nave, unități de producție, hoteluri, pensiuni, blocuri de lo-cuințe, vile, apartamente, spații comerciale și birouri, terenuri agricole, stații de carburanți, utilaje industriale, aparatură medicală, scule și dispozitive, mașini agricole, camioane, autoturisme și multe altele.Vă invit la o „ședință de shopping” pe site-ul ANAF. De departe, cel mai atrăgător este „raionul naval”. Fiscul a scos la licitație o întreagă flotilă de nave tehnice și fluviale. Cu numai 473.200 lei (preț de pornire fără TVA), puteți achiziționa nava împingător „Piatra Olt”, care a aparținut firmei Dunaris Trans Impex SRL. Lângă ea își așteaptă cumpărătorii hotelul plutitor „PD 335” - preț 553.200 lei, șalupa remorcher „Letea” - 26.800 lei, remorcherul „Spicul” - 140.900 lei și remorcherul „Leul” - 178.500 lei, care au fost până nu demult în proprietatea debitoarei Eurodelta Travel Invest SRL. În „Standul” alăturat, își înalță, spre cer, „gâturile” macaralele plutitoare „Ulmeni 1” și „Ulmeni 2” care au aparținut Administrației Zonei Libere Sulina. Pe etichetă scrie: 940.425 lei bucata, fără TVA.Iată un grup de nave preluate de la debitoarea Deltacons SA: ma-caraua plutitoare „Bocșa” - preț 1.268.752 lei, o ambarcațiune Marry Fischer (6,25 m lungime, motor de 150 CP) - 90.800 lei, o ambarcațiune Marry Fischer (5,65 m lungime, motor de 110 CP) - 68.100 lei, o ambarcațiune Baylner (5,87 m lungime, motor de 190 CP) - 47.400 lei, o ambarcațiune Quick Silver (4,65 m lungime, motor de 75 CP) - 27.200 lei, un șlep de 100 tone (21,75 m lungime) - 63.200 lei, un șlep de 100 tone (21,75 m lungime) - 50.600 lei, un ponton dormitor (28,16 m lungime) - 169.700 lei și un ponton dormitor (28,16 m lungime) - 96 .100 lei. Chilipirul „raionului naval” este remorcherul cuter „Țiparul”, construit în 1965, care a aparținut firmei Piscicola Tour SRL. Costă doar 3.411 lei (fără TVA). Ieftin ca braga!„Raionul auto” poate concura cu cel mai mare târg de profil din lume. Găsești toate mărcile de auto-turisme din lume, la prețuri între 1.500 lei și 12.600 lei. Pot fi achi-ziționate autoutilitare cu 4.000 până la 30.000 lei, motostivuitoare cu 5.000 - 7.500 lei, autobasculante cu 12.000 - 14.000 lei, microbuze cu 13.000 – 33.000 lei, autobuze cu 7.000 lei. La „raionul mașini agricole” sunt expuse o semănătoare SUP 29DK - preț 4.775 lei și un tractor U650 rutier - 9.825 lei,„Raionul terenuri agricole” are marfă pentru toate buzunarele. Pentru cei ce vor să facă agricultură în intravilan, se găsesc terenuri arabile chiar în Focșani, cu prețuri reduse cu 25%: 15.263 mp - 727.118 lei, 20.025 mp - 953.979 lei, 17.500 mp - 833.688 lei, 30.000 mp - 1.429.179 lei, 10.000 mp - 476.393 lei.Dacă vi se pare mult, puteți să achiziționați un teren arabil extravilian de 10.000 mp, în Măcin, cu 9.671 lei, și un altul în comuna Ghidigeni, județul Galați, în suprafață de 5.000 mp, cu doar 2.487 lei, fără TVA. Mai ieftin de-atât nici că se poate visa! „Raionul locativ” este ceva mai sărăcuț, din cauza vitezei mari a vânzărilor. Nu apucă marfa să fie expusă, că imediat își găsește cumpărătorul. Au mai rămas două locuințe de 123 mp și 36 mp plus o curte de 637 mp, la Cumpăna. Preț: 196.710 lei. La „raionul de scule și dispozitive” tocmai s-a adus marfă. Sunt scule de toate tipurile, de la cele de mână până la cele automatizate, vă recomand o mașină de rectificat cu 24.000 lei, una de frezat MCV 700 cu 196.000 lei și alta de rectificat cu 24.000 lei!După cum se vede, galantarele Fiscului gem de prea multă marfă. E semn că economiei îi merge din ce în ce mai prost. Doar depozitul compartimentului de valorificare din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța este gol. Au mai rămas 100.000 de becuri, model vechi, cu incandescență, care au fost folosite drept paravan pentru mărfuri de contrabandă, într-un container venit din China. Nu pot fi valorificate, întrucât nu mai este permisă vânzarea becurilor energofage. Cel mult, pot fi date de pomană instituțiilor de stat, pentru a le umfla factura de electricitate. În aer se simte miros de grâne. Direcția Regională Antifraudă Fis-cală Constanța se pregătește să bage la vânzare cantități mari de cereale confiscate de la evazioniști.