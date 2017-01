Fiscul vinde nave, ambarcaţiuni, maşini, păşuni şi unghiere, la preţ de chilipir

Fiscul vinde nave, ambarcațiuni, mașini, pășuni și unghiere, la preț de chilipir

Vreți să cumpărați o barcă, o navă, o mașină, un utilaj industrial, un apartament, un bloc de locuințe, un teren sau o fabrică? Toate acestea le găsiți la Fisc. Agenția Națională de Administrare Fiscală este cel mai tare comerciant din România. Nicio agenție imobiliară, niciun hipermarket, niciun negustor de mărfuri și nici măcar băncile comerciale nu au o ofertă atât de bogată și de variată.În cele ce urmează, vă prezentăm câteva dintre „chilipirurile” scoase la vânzare în această lună, la Constanța.Compartimentul de valorificare din ca-drul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța are la vânzare următoarele chilipiruri:• șalupa „Alican 2” (lungimea 9 - 10 metri, dotată cu un motor diesel în 4 timpi), la prețul de 3.440 lei;• pescadorul „Karaka 2", sub pavilion Turcia (19,2 metri lungime, 6,2 metri lățime, dotat cu un motor diesel în 4 timpi), la prețul de 50.960 de lei;• velierul din lemn „Rose 29” (20 metri lungime, dotat cu un motor generator Atima 500 E pe benzină și cu o barcă pneumatică cu motor Yamaha), la prețul de 73.880 de lei;• o ambarcațiune din lemn (cu lungimea de 9 -10 metri, dotată cu un motor în 4 timpi), la prețul de 10.080 de lei; • ambarcațiunea „Ebbi”, sub pavilion Turcia (10 metri lungime, 3,1 metri lățime, 0,8 metri pescaj, dotată cu motor Jlina, plus o barcă pneumatică de 6 metri lungime, cu motor Johnson), la prețul de 61.460 lei.• 4.000 de piese de schimb (perlator) pentru baterii sanitare -1 leu bucata; • 3 butelii de oxigen - 140 de lei bucata; • 900 de chei yala blanc - 1,05 lei bucata;• 900 de chei auto blanc - 2,1 lei bucata;• 15.000 de pandantive din piatră - 0,25 lei bucata; • 7.030 unghiere - 0,50 lei bucata;• 991.000 de perechi de șosete din fire sintetice tip cipic pentru dame - 0,05 lei perechea; • 41 jocuri de noroc electronice, tip slot machines - 560 de lei bucata; • un teren intravilan la Năvodari, pe strada Liniștii nr. 19, în suprafață de 640 metri, la prețul de 44.000 de lei.Iată și ofertele serviciului colectare executare silită persoane juridice, din cadrul AJFP Constanța:Pe data de 8 iunie 2016 a avut loc prima licitația publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:• o utilitară „Volkswagen Transporter”, fabricată în 2001, care a aparținut debitoarei Tina Pro SRL din Mangalia. Prețul de pornire a licitației a fost de 4.912 lei (fără TVA);• o utilitară „N 3 MAN”, având 1.900.000 kilometri parcurși. Prețul de pornire a licitației a fost de 8.255 lei (fără TVA);• un teren intravilan în suprafață de 2.000 metri pătrați, situat în localitatea Pecineaga, strada Bujorului, nr. 2, lot 1, care a aparținut debitoarei Oldship Naval SRL din Mangalia. Prețul de pornire a licitației a fost de 33.501 lei (fără TVA);Pe 15 iunie 2016, va avea loc prima licitație pentru vânzarea următoarelor bu-nuri imobiliare:• un teren de pășune în suprafață de 41.046 mp, prețul de pornire a licitației fiind de 1.046.892 lei (fără TVA);• un teren de pășune în suprafață de 8.954 mp, cu un preț de pornire a licitației de 229.148 lei (fără TVA).Ambele terenuri se află în extravilanul comunei Săcele, din județul Constanța, și au aparținut persoanei H.C.T., din București, în calitate de garant al debitoarei Dapo Euro Imob SRL, din Galați.Tot pe 15 iunie 2016, va avea loc a treia licitație pentru vânzarea unui teren alee de acces - cotă indiviză 1/2, în suprafață de 1.046,68 metri pătrați, situat în Agigea. Imobilul a aparținut debitoarei Sarah Imobiliare SRL. Prețul de pornire a licitației este de 18.757,50 lei (fără TVA). La prima licitație a fost de 37.515 lei (exclusiv TVA).Pe 22 iunie 2016, va avea loc a treia licitație pentru vânzarea a unei construcții rezidențiale, cu patru niveluri (subsol, parter, etaj și mansardă), cu suprafața construită de 152 metri pătrați. Imobilul este situat în Năvodari, strada Grădinilor nr. 31. A aparținut debitoarei Amira Shipping Ltd. SRL. Dacă la prima licitație prețul de pornire a fost de 995.415 lei (exclusiv TVA), acum este de 497.707,50 lei (fără TVA).Tot pe 22 iunie 2016, va avea loc a treia licitație pentru vânzarea unui imobil care a aparținut debitoarei Servicii Publice SRL. Acesta constă dintr-un teren în suprafață de 808 metri pătrați și următoarele construcții: șopron cu suprafața construită de 61,79 metri pătrați, hală cu suprafața construită de 376,57 metri pătrați și magazie cu suprafața construită de 45,35 metri pătrați. Imobilul este situat în Constanța, strada Interioară nr. III, nr. 1, poligon IX, lot II. Prețul de pornire a licitației este de 374.070 lei (exclusiv TVA). La prima licitație a fost de 748.140 lei (exclusiv TVA).