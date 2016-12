Fiscul vinde locuri de veci cu „locatari“ cu tot

2015 poate fi considerat un an de succes în combaterea fenomenului evaziunii fiscale. Rezultatele obținute arată că reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală a dat roadele așteptate și că înființarea Direcției Generale Antifraudă Fiscală în locul ineficientei și coruptei Gărzi Financiare a fost o soluție fericită.Pe fondul intensificării acțiunilor de combatere a evazionismului, vânzările de bunuri intrate în proprietatea statului au crescut impresionant. Iată, în primele unsprezece luni ale anului 2015, compartimentul specializat din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța a obținut din valorificarea unor astfel de bunuri 1.621.398 de lei, cu circa 30% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.Cele mai multe bunuri au provenit din confiscările făcute de Vamă, circa 70%. Antifrauda Fiscală a furnizat 25% din total, cu mult mai mult decât defuncta Gardă Financiară. Diferența de 5% a fost rodul activității Poliției și Jandarmeriei. Varietatea bunurilor valorificate în numele statului este extrem de mare. Au fost vândute cereale, vile, locuințe, terenuri, mașini și utilaje, bunuri de larg consum, materiale de construcții, îmbrăcăminte, încălțăminte și jucării.În 2016, încă din luna ianuarie, compartimentul de valorificări din Constanța va avea mult de lucru. Se pregătește vânzarea prin licitație a două apartamente din Constanța, două te-renuri și trei apartamente din Năvodari, a unui automobil „Logan” și a unei cantități de fier forjat.Ca dovadă a faptului că de mâna lungă a Fiscului nu scapi nici în mormânt, vor fi scoase la vânzare și trei locuri de veci situate în trei cimitire diferite din municipiul Constanța. Mai exact, este vorba de cote de 1/3 până la 1/5 din drepturile de concesiune asupra locurilor de veci respective. Trebuie precizat că mormintele au… locatari. Nu este clar dacă cei ce vor cumpăra cotele din drepturile de concesionare asupra locurilor de veci vor obține și cote parte din cei trecuți în Lumea Umbrelor.O altă sursă importantă de venituri a Agenției Naționale de Administrare Fiscală o reprezintă vânzarea bunurilor rău-platnicilor executați silit. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva dintre „chilipirurile” scoase la licitație în această lună, în județul Constanța.Pe data de 16 decembrie 2015 are loc cea de-a doua licitație pentru vânzarea unui teren intravilan în suprafață de 500 metri pătrați situat în localitatea Lumina. Prețul de pornire a licitației este de 33.117 lei (exclusiv TVA) și a fost diminuat cu 25%. Imobilul a aparținut debitoarei Euro Metal International SRL, din Constanța.Pe data de 18 decembrie 2015, are loc cea de-a doua licitație pentru vânzarea a 47,40 de tone de floarea soarelui, care au aparținut debitorului George Lungu din satul Petroșani, comuna Deleni, județul Constanța. Prețul de pornire a licitației este de 44.438 lei (cota TVA e zero). Marfa se află la Ameropa Grains, în silozul de la Negru Vodă.Pe 21 decembrie 2015, are loc cea de a patra licitație pentru vânzarea a unui spațiu comercial (club) în suprafață de 363 mp, amplasat pe un teren intravilan cu suprafața de 500 metri pătrați, situat în Vama Veche, pe strada Tudor Vladimirescu, la nr. 19 A. Imobilele au aparținut debitoarei Progresiv Activ SRL, din Mangalia și sunt grevate de ipoteci în favoarea statului român și a unei bănci comerciale. Prețul de pornire a licitației este de 506.863 lei (exclusiv TVA) și a fost diminuat cu 50% față de prima licitație.Tot pe 21 decembrie 2015, are loc cea de-a treia licitație pentru vânzarea:- unui teren intravilan, cu suprafața de 251 metri pătrați, situat în localitatea Vama Veche. Prețul de pornire este de 26.645 lei (exclusiv TVA);- a unei clădiri cu suprafața de 151 metri pătrați, cu șapte camere la parter, mansardă și spații anexe, precum și a terenului intravilan aferent, cu suprafața de 250 metri pătrați, situate în localitatea Vama Veche. Prețul de pornire este de 565.728 lei (exclusiv TVA).Imobilele au aparținut debitoarei Progresiv Activ SRL, din Constanța.