Fiscul vinde flotile de autoturisme şi ambarcaţiuni, apartamente şi terenuri, la preţ de chilipir

Fiscul vinde flotile de autoturisme și ambarcațiuni, apartamente și terenuri, la preț de chilipir

La început de an, Fiscul are la vânzare o mulțime de chilipiruri: nave, ambarcațiuni, apartamente, terenuri, autoturisme și autoutilitare, băuturi, aparatură electrică și electronică și așa mai departe.Serviciul colectare-executare silită persoane juridice, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, are câteva oferte interesante.Pe data de 17 ianuarie 2017 va avea loc cea de a doua licitație publică pentru vânzarea a două trenuri intravilan în suprafață de 218 metri pătrați și, respectiv, 712 metri pătrați, situate în Constanța, zona Compozitorilor - Baba Novac. Imobilele au aparținut debitorului Rezident Com SA din București. Prețul de pornire a licitației este de 568.108,50 de lei (fără TVA). Prețul este mai mic cu 25% față de prima licitație.Tot pe 17 ianuarie 2017 va avea loc cea de a treia licitație publică pentru vânzarea a 169 de sticle cu băuturi fine: whiskey, votcă, rom, lichioruri, șampanie, vermut etc. Spre exemplu, o sticlă de șampanie Don Perington va fi vândută la prețul de 289,58 de lei (fără TVA), iar trei sticle de whiskey Chivas Royal 21 yers old, cu 556,25 de lei. Întreaga cantitate de marfă este evaluată la prețul de 7.028,36 lei (fără TVA). Prețurile sunt mai mici cu 50% față de prima licitație. Băutura a aparținut debitoarei Posto Seis Club SRL din București.În aceeași zi va avea loc cea de a treia licitație publică pentru vânzarea unui autoturism „Dacia”, an de fabricație 2006, nefuncțional, care a aparținut debitorului Alex & Deea Construct SRL din Năvodari. Prețul de pornire a licitației, fără TVA, este de 1.712,50 lei, fiind mai mic cu 50% față de prima licitație.Pe 19 ianuarie 2017 are loc cea de a treia licitație publică pentru vânzarea următoarelor bunuri care au aparținut debitorului Alexandru Gh. Gorgovan din Tichilești:- o semănătoare SPC 6, pe cinci rânduri + fertilizator, an de fabricație 2006, aflată în stare tehnică bună (prețul de pornire a licitației, fără TVA, este de 6.699 de lei);- un tractor U 583 DT, 4 x 4, motor diesel, an de fabricație 2006, aflată în stare tehnică bună (15.407 lei);- o freză agricolă, cu lățimea de lucru de 1,8 metri , an de fabricație 2005, aflată în stare tehnică bună (1.787 de lei);- un tocător de furaje, an de fabricație 2006, aflat în stare tehnică bună (3.573 de lei);- un plug cu trei brazde, an de fabricație 2006, aflat în stare tehnică bună (1.117 lei);- o mașină de erbicidat de 600 litri, an de fabricație 2006, aflată în stare tehnică bună (1.117 de lei);- o mașină de împrăștiat îngrășăminte chimice, an de fabricație 2006, aflată în stare tehnică bună (447 de lei);- un prășitor cu șapte brațe, an de fabricație 2006, aflată în stare tehnică bună (2.456 de lei);Prețurile sunt mai mici cu 50% față de prima licitație.Tot pe 19 ianuarie 2017, va avea loc cea de a treia licitație publică pentru vânzarea unui autoturism „Volkswagen Pasat”, an de fabricație 2002, aflat în stare tehnică bună. Vehiculul a aparținut debitorului Emil Mantalău din Gârliciu. Prețul de pornire a licitației, fără TVA, este de 6.476 lei, fiind mai mic cu 50% față de prima licitație.Pe data de 12 ianuarie 2016, a fost programată cea de a doua licitație publică pentru vânzarea unui apartament cu două camere și dependințe, în suprafață utilă de 44,10 metri pătrați, cu balcon de 3,68 metri pătrați, situat în municipiul Constanța, Aleea Crizantemelor, nr. 6, bloc H1, scara C, apartament 58. Imobilul a aparținut Lilianei Manea, în calitate de garant ipotecar al lui Gilcor SRL. Prețul de pornire a licitației a fost de 127.498,50 de lei (fără TVA), diminua cu 25% față de prima licitație.În aceeași zi, a fost programată prima licitație publică pentru vânzarea unui imobil constând din:- un teren intravilan în suprafață de 449,81 metri pătrați;- construcții, respectiv un atelier electric P + 1E, cu amprenta pe sol de 183,82 metri pătrați, având la parter atelier, magazie, vestiar, cu suprafața de 172,46 metri pătrați, iar la etaj, atelier cu suprafața de 174,18 metri pătrați. Imobilul este situat în Constanța, strada Celulozei, nr. 5 - 7 și a aparținut debitorului Deco - House SRL din Constanța. Prețul de pornire a licitației a fost de 319.795 de lei (fără TVA).Desigur, cei interesați așteaptă cea de a treia licitație, când prețul de pornire va coborî la 50% față de prima licitație.La rândul său, compartimentul de valorificare din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța are la vânzare:- un autoturism „Daewoo Matiz” (preț: 1.100 de lei);- un autoturism „Volvo V70DC” (preț: 20.400 de lei);- un autoturism „Audi 3" (preț: 10.800 de lei);- un autoturism „Mercedes Benz BE” (preț: 3.700 de lei);- un autoturism „Fiat Stilo”, fabricat în 2001 (2.240 de lei);- un autoturism „Mercedes C200 Kompresor”, fabricat în 2001 (2.160 de lei);- un autoturism „Fiat Albea”, fabricat în 2004 (3.780 de lei);- un autoturism „Hyundai Elantra”, fabricat în 2006 (preț: 13.040 de lei);- un autoturism „Buick Park Avenue”, fabricat în 1997 (3.380 de lei);- un autoturism „Daewoo Cielo Nexia”, fabricat în 1997 (720 de lei);- o autoutilitară „Iveco Eurocargo” (8.900 de lei);- ambarcațiunea „Roda 2000”, fără pavilion, cu lungimea de 10 metri, lățimea de 4 metri și corp din lemn (24.400 de lei);- ambarcațiunea „Pasam”, cu pavilion (36.300 de lei);- ambarcațiunea „Moonlight”, cu lungimea de 10 metri, lățimea de 3 metri (23.700 de lei);- pescadorul „Efeler 1", sub pavilion Turcia, dotat cu un motor diesel în 4 timpi, la prețul de 10.800 de lei;- ambarcațiunea din lemn „Sea World”, cu lungimea de 14,5 metri și lățimea de 5,5 metri, dotată cu un motor, la prețul de 9.575 de lei (diminuat de la 38.300 de lei); - o ambarcațiune din lemn cu lungimea de 20 metri și lățimea de 6 metri, dotată cu motor Diesel, în patru timpi, la prețul de 15.750 de lei.La acestea se adaugă zeci de mii de site pentru baterii sanitare, croșete metalice și pandantive din piatră, mii de fermoare din plastic și andrele, sute de chei de yale și auto blanc, circa două milioane de perechi de șosete pentru femei și multe alte mărunțișuri.