Fiscul vinde băuturi fine, terenuri, apartamente, nave şi ambarcaţiuni

Fiscul vinde băuturi fine, terenuri, apartamente, nave și ambarcațiuni

Ce bunuri confiscate mai scoate la vânzare statul? Potrivit ANAF, în magaziile compartimentului de valorificare din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța se află, printre altele: peste două milioane de perechi de șosete de damă, la preț de 5 bani; un autoturism și două autoutilitare, la prețuri între 1.600 și 4.300 de lei; butelii de oxigen la preț de 140 de lei bucata; zeci de mii de fermoare din plastic (35 de bani bucata); mii de andrele (25 bani bucata) și de croșete metalice (5 bani bucata); 53 de aparate de jocuri electronice de noroc, la prețuri între 560 și 800 de lei etc.. Mărfurile provin din confiscările efectuate de Vamă.La vânzare se mai află și o… flotilă cu următoarea structură: • pescadorul „Efeler 1", sub pavilion Turcia, dotat cu un motor diesel în 4 timpi, la prețul de 43.200 de lei;• o ambarcațiune din lemn (cu lungimea de 20 metri și lățimea de 6 metri, dotată cu un motor în 4 timpi), la prețul de 63.000 de lei;• ambarcațiunea din lemn „Sea World”, cu lungimea de 14,5 metri și lățimea de 5,5 metri, dotată cu un motor, la prețul de 38.300 de lei.Acestea au intrat în proprietatea statului în urma confiscării lor de către Garda de Coastă.Recent, compartimentul de valorificare a reușit să vândă pescadorul „Karaka 2", sub pavilion Turcia, cu 31.850 de lei, velierul din lemn „Rose 29”, cu 46.175 de lei, și ambarca-țiunea „Ebbi”, sub pavilion Turcia, cu 21.950 lei.În primele șapte luni ale anului, compar-timentul de specialitate din cadrul AJFP Constanța a vândut mărfuri în valoare de circa 4 milioane euro, în creștere cu peste 100% față de aceeași perioadă a anului precedent.La rândul său, serviciul colectare executare silită persoane juridice, din cadrul AJFP Constanța are câteva oferte interesante pentru amatorii de chilipiruri. Pe data de 24 august 2016 are loc prima licitație publică pentru vânzarea unui apartament - spațiu comercial cu suprafața de 66 metri pătrați, situat în Constanța, strada 1 Decembrie 1918, nr. 27, bloc L 30, parter, apartament 19. Imobilul a aparținut debitoarei Prosud Industry SRL, din Constanța. Prețul de pornire a licitației este de 1.261.960 de lei (fără TVA).Pe data de 25 august 2016 are loc prima licitație publică pentru vânzarea a mii de sticle cu băuturi fine: whiskey, tequila, cinzano, votcă, campari, lichioruri, rom etc. Spre exemplu, cinci sticle de 0,75 litri de șampanie Don Perington vor fi vândute la prețul de 3.220,41 lei, iar 104 sticle de whiskey Johnnie Walker Red, cu 3.738,68 lei.Pe data de 30 august 2016 are loc prima licitație publică pentru vânzarea unui teren intravilan în suprafață de 350 metri pătrați și a construcției C1 - spațiu comercial (restaurant „Temple”) situate în Constanța, pe bulevardul Mamaia nr. 80. Imobilele au aparținut debitoarei Romontis SRL, din Constanța. Prețul de pornire a licitației este de 1.135.000 de lei (fără TVA).