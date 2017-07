Fiscul vinde apartamente, terenuri, hoteluri şi autoturisme

Fiscul vinde apartamente, terenuri, hoteluri și autoturisme

Vreți să cumpărați un apartament, o casă, un teren sau un hotel? Aveți nevoie de o mașină foarte ieftină? Nu vă rămâne decât să participați la licitațiile Fiscului. Cei interesați trebuie să urmărească anunțurile de vânzare, să aibă răbdare și să aștepte reducerile de prețuri. La a doua licitație, prețul de pornire scade cu 25%, iar la a treia, cu 50%.În această lună, Serviciul colectare-executare silită persoane juridice, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța are la vânzare o gamă largă de bunuri. Pe data de 5 iulie 2017 a fost programată prima licitație pentru vânzarea unui imobli constând din:■ hotel„Terra” (construcție P+4), situat pe strada Plopilor, din stațiunea Neptun, clasificat la două stele. Capacitatea de cazare este de 314 camere duble (din care 7 apartamente), fiecare cu baie și balcon. Suprafața construită este de1.845 mp, iar suprafața desfășurată - 9.963 mp. Parcarea este acoperită și are suprafața de 681,60 mp;■ teren intravilan în suprafață de 7.906 mp. Bunurile au aparținut debitorului SC TerraEstival 2002 SA, din Neptun. Prețul de pornire al licitației a fost de 13.483.361 lei (fără TVA), din care valoarea terenului este de 3.967.347 lei.În aceeași zi a fost scos la vânzare un teren în suprafață de 20.000 mp, situat în extravilanul satului Vama Veche, județul Constanța, la prețul de pornire de 49.145 de lei (fără TVA). Imobilul a aparținut debitorului Biroul Notarial Savin Năstase, din Arad.Pe data de 11 iulie se vor vinde prin licitație următoarele bunuri care au aparținut debitorului All Logistic Distribution SRL, din Constanța: ■ stoc de marfă - confecții noi achiziționate între anii 2008 - 2010, în stare bună, format din 1.547 rochii, 284 bluze, 30 sacouri, 160 curele, 6 geci, 22 eșarfe, 60 fuste și 15 pantaloni. Prețul total de pornire al licitației este de 84.490 de lei (fără TVA);■ mobilier de magazin (2 birouri, 10 cuburi suspendate) - 1.200 lei (fără TVA).Tot pe 11 iulie are loc prima licitație pentru vânzarea următoarelor cantități de fier beton: 8.000 kg cu diametru de 8 mm, 8.510 kg cu diametru de 10 mm,4.170 kg cu diametrul de 12 mm și 2.150 kg cu diametrul de 14 mm. Bunurile au aparținut debitorului Steel Consulting Enterprise SRL, din Constanța.Prețul de pornire a licitației de 37.009 lei (fără TVA).În aceeași zi, are licitația pentru vânzarea a următoarelor autoturisme: ■ „Opel Astra”, în stare tehnică satisfăcătoare, fabricat în anul 2008, la prețul de 5.420 lei. A aparținut debitorului Taxi Rumondan SRL, din Constanța; ■ „Dacia Logan Breack”, în stare funcțională, fabricat în anul 2008, la prețul de 3.330 lei. A aparținut debitorului Hagău Cosmin, din Medgidia;■ „Daewoo Matiz”, în stare bună, fabricat în anul 2003, la prețul de 3.910 lei. A aparținut debitorului Mihaela Claudia Lojnița, din Cernavodă.Pe 12 iulie are loc prima licitație pentru vânzarea următoarelor imobile: ■ teren de 4.358 mp, situat în zona spate Arabesque - Aurel Vlaicu, municipiul Constanța, la prețul de pornire de99.136 lei (fără TVA). A aparținut debitorului C&D MAT SRL, din Constanța.■ un teren extravilan arabil de 401 mp, la prețul de 14.541 lei (fără TVA) și un altul de 1,191 mp, în cotă indiviză de 1/22, la prețul de 613 lei (fără TVA), ambele situate în Techirghiol. Au aparținut debitorului Trialpin Expert SRL, din Ovidiu;■ un apartament de două camere șidependințe, situat pe strada Pescarilor, din Constanța, nr. 66, bl. FZ11, sc, B, et. 1,ap. 20, la prețul de pornire de 295.633 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Duofarm SRL, din Constanța.Pe 17 iulie are loc prima licitație pentru vânzarea unei clădiri cu suprafața construită de 95 mp (P+1) și teren de 272 mp, situate în Năvodari, pe str. Lanului, nr. 12C, la prețul de pornire de 422.388 lei (fără TVA). Au aparținut debitorului Nuțu Ionuț Constantin, din Năvodari;Pe 20 iulie are loc prima licitație pentru vânzarea următoarelor imobile: ■ un teren extravilan arabil de 7.000 mp, la prețul de pornire de 19.043 lei (fără TVA); ■ un teren extravilan arabil de 25.000 mp, la prețul de 68.010 lei (fără TVA);■ un teren extravilan arabil de 12.200 mp, la prețul de 33.189 lei (fără TVA);■ un teren extravilan arabil de 10.000 mp, la prețul de 27.204 lei (fără TVA);■ un teren extravilan arabil de 6.000 mp, la prețul de 16.322 lei (fără TVA). Toate sunt situate în Ovidiu. Au aparținut debitorului New Open Sector SA, din Constanța.Pe 18 iulie are loc prima licitația pentru vânzarea următoarelor bunuri: ■ un apartament cu două camere și dependințe, cu suprafața construită de41 mp și teren aferent în suprafață de 8 mp, situat în Constanța, bdul. 1 Mai, nr. 82A, bl. 104, sc. B, Ap M3, la prețul de pornire de 119.900 lei (fără TVA). Au aparținut debitorului Elena Cristian, din Constanța (prima licitație);■ o locuință cu două camere, cu suprafața construită de 41,93 mp și teren aferent în suprafață de 99 mp, situat în Constanța, str. Prelungirea Ion Roată, nr. 20, la prețul de pornire de 84.956 lei (fără TVA). Au aparținut debitorilor Oana și Alexandru Caroli, din Constanța (licitația a III-a);■ un autoturism „Dacia Soleza”, în stare tehnică satisfăcătoare, fabricat în anul 2003, la prețul de 3.200 de lei (fără TVA). A aparținut debitorului Petre Zbârcea, din Medgidia (prima licitație).Pe 19 iulie are loc licitația pentru vânzarea următoarelor imobile:■ o casă (parter și pod locuibil), cu suprafața construită de 95,64 mp și teren de 300 mp, situate în localitatea Poiana,str. Lirei, nr. 20, județul Constanța, la prețul de pornire de 195.053 lei (fără TVA). Au aparținut debitorului Ionuț Dumitru Voinea, din Șipotele (prima licitație);■ un apartament cu două camere și dependințe, cu suprafața construită de 56,64 mp și teren aferent în suprafață de 13 mp, situat în Constanța, str. Soveja, nr. 76, bl. FT3, sc. A, et. 2, ap 9, la prețul de pornire de 236.474 lei (fără TVA). Au aparținut debitorului Marius Daniel Enache, din Constanța (prima licitație).Pe 25 iulie are loc licitația pentru vânzarea următoarelor bunuri: ■ un autoturism „Dacia Logan”, în stare tehnică bună, fabricat în anul 2006, la prețul de 4.361,50 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Alex Plant SRL, din Constanța (a cincea licitație); ■ o construcție - moară (bucătărie furajeră), cu suprafața construită de 340,64 mp și teren intravilan de 4.755,86 mp, la prețul de 298.805 lei (fără TVA). Au aparținut debitorului RBD Sigma SRL, din Săcele, județul Constanța (prima licitație).