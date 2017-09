Fiscul vinde apartamente, terenuri, autovehicule, oţel beton şi mărunţişuri

Fiscul vinde apartamente, terenuri, autovehicule, oțel beton și mărunțișuri

Fiscul este cel mai mare jucător de pe piața comerțului românesc. Dacă vrei un palat în capitală, o vilă sau un restaurant pe malul mării, o făbricuță în nordul țării sau o flotă de autoturisme, apelezi la el. În galantarele lui găsești tot ce vrei și ce nu vrei, de la ace de cusut și chei de yale până la ambarcațiuni și pescadoare. Cine poftește un teren în Cucuieții din Vale sau în buricul Galațiului, nu are decât să se adreseze Fiscului!Prețurile sunt de chilipir. Important este să urmărești anunțurile de vânzare și licitațiile, să ai puțintică răbdare și să aștepți reducerile de prețuri. La a doua licitație, prețul de pornire scade cu 25%, iar la a treia, cu 50%.v v vÎn această lună, Serviciul colectare-executare silită persoane juridice, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța are la vânzare o gamă largă de mărfuri.Pe data de 11 septembrie 2017 este programată licitația pentru vânzarea următoarelor bunuri:- 52 de pompe hidraulice cu piston 25YCY 14-1B, la prețul de 1.600 lei pe bucată (fără TVA);- o pompă hidraulică cu piston 160YCY 14-1B, la prețul de 4.000 lei (fără TVA);- 23 de pompe hidraulice cu piston 160 MCY 14-1B, la prețul de 3.300 lei pe bucată (fără TVA);- o mașină de frezat FV36, la prețul de 12.300 lei (fără TVA);- o mașină de găurit F Gr 616, la prețul de 11.900 lei (fără TVA). Bunurile care au aparținut debitorului Ciprian Ovidiu Dănilă, din Arad (licitația a II-a);- un autoturism „Peugeot 307”, în stare tehnică satisfăcătoare, fabricat în anul 2006, la prețul de 4.080 lei (fără TVA) și- un autoturism „BMW X5”, în stare tehnică foarte bună, fabricat în anul 2007, la prețul de 34.580 lei (fără TVA). Ambele au aparținut debitorului B.N.P Asociați Mariana Tuscali și Dan Pitu, din Constanța (licitația a III-a);- o clădire cu suprafața construită de 95 mp, parter și etaj, plus terenul aferent, de 272 mp, situate în Năvodari, str. Lanului nr. 21C, la prețul de 211.194 lei (fără TVA). Au aparținut debitorului Gerogiana Colceru (licitația a III-a).Pe data de 12 septembrie 2017 este programată cea de-a cincea licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:- un teren intravilan, în suprafață de 500 mp, situat în localitatea Lumina, la prețul de pornire a licitației de 22.078 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Euro Metal Internațional SRL, din Constanța;- un imobil compus din: șopron în suprafață de 61,79 mp, hală de 376,57 mp, magazie de 45,35 mp și terenul intravilan aferent, de 808 mp. Imobilul e situat în Constanța, str. Interioară III nr. 1. Prețul de pornire e de 374.070 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Servicii Publice SRL, din Constanța;- un teren intravilan, cotă indiviză ½, în suprafață de 1.046,68 mp, situat în Agigea, la prețul de pornire a licitației de 18.757,50 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Sarah Imobiliare SRL, din Constanța;- un teren intravilan, în suprafață de 819 mp, situat în Valu lui Traian, la prețul de pornire a licitației de 25.608 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Hispano Invertiones Marenostrum SRL, din Constanța;Tot pe data de 12 septembrie 2017 este programată cea de-a treia licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:- o casă (parter și pod locuibil), cu suprafața construită de 95,64 mp și teren de 300 mp, situate în localitatea Poiana, str. Lirei nr. 20, județul Constanța, la prețul de pornire de 97.527 lei (fără TVA). Au aparținut debitorului Ionuț Dumitru Voinea, din Șipotele;- un apartament cu două camere și dependințe, cu suprafața construită de 41 mp și teren aferent în suprafață de 8 mp, situate în Constanța, bdul. 1 Mai, nr. 82A, bl. 104, sc. B, Ap M3, la prețul de pornire de 59.950 lei (fără TVA). Au aparținut debitorului Elena Cristian, din Constanța;- un apartament cu două camere și dependințe, cu suprafața construită de 63,14 mp și teren aferent în suprafață de 18,54 mp, situate în Constanța, str. Stânjeneiilor, nr. 5, căminul de nefamiliști nr. 3, mansardă, Ap M15, la prețul de pornire de 104.960 lei (fără TVA). Au aparținut debitorilor Ion și Georgeta Cornelia Arsenie, din Constanța (licitația a II-a);Pe data de 14 septembrie 2017 este programată cea de-a doua licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri:- o construcție - moară (bucătărie furajeră), cu suprafața construită de 340,64 mp și teren intravilan de 4.755,86 mp, la prețul de 224.103 lei (fără TVA). Au aparținut debitorului RBD Sigma SRL, din Săcele, județul Constanța;- un imobil situat în Târgușor, strada Ghiocelului nr. 3 - 5, județul Constanța. Este compus din: teren intravilan în suprafață de 3.738 metri pătrați; o stație de preparare din lapte - 489 de metri pătrați; dormitoare - 309 de metri pătrați, magazie - 129 de metri pătrați. Prețul de pornire este de 801.465,75 lei (fără TVA). A aparținut debitorului Ian Prod 2000 SRL, din Constanța.