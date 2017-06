Fiscul vinde apartamente, terenuri, autovehicule, oţel beton şi mărunţişuri

Fiscul vinde apartamente, terenuri, autovehicule, oțel beton și mărunțișuri

Fiscul face concurență acerbă agențiilor imobiliare, târgurilor auto și magazinelor second hand. În galantarele lui găsești ce vrei și ce nu vrei, la preț de chilipir. Important este să urmărești anunțurile de vânzare și licitațiile, să ai puțintică răbdare și să aștepți reducerile de prețuri. La a doua licitație, prețul de pornire scade cu 25%, iar la a treia, cu 50%.În această lună, Serviciul colectare-executare silită persoane juridice, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța are la vânzare o gamă largă de mărfuri.Pe data de 21 iunie 2017 este programată cea de-a patra licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri care au aparținut debitorului C.I.M.I. - Implanti Manutenzionii Industriali SRL, din Constanța:- o cabană din lemn (3,7 x 3,2 x 3 metri), dezasamblată, în stare satisfăcătoare, la prețul de 912,50 lei (fără TVA);- un cart „Berg Jeep Expedition”, în stare tehnică bună, la prețul de 690 lei (fără TVA);- două carturi „Berg Chopper”, în stare tehnică bună, la prețul de 1.335 lei (fără TVA);- un carusel cu capacitatea de 6 locuri, cu starea tehnică satisfăcătoare, la prețul de 28.037,50 lei (fără TVA).Tot pe 21 iunie 2017 are loc prima licitație pentru vânzarea următoarelor materiale de construcție, care au aparținut debitorului Vin Export Dealul Viei SRL, din localitatea Merei, județul Buzău:- 8.840 kilograme de oțel beton cu diametrul de 8 milimetri, la prețul de 14.502 lei (fără TVA);- 9.938 kilograme de oțel beton cu diametrul de 10 milimetri, la prețul de 16.006 lei (fără TVA);- 4.935 kilograme de oțel beton cu diametrul de 12 milimetri, la prețul de 7.948 lei (fără TVA).În aceeași zi are loc cea de-a patra licitație pentru vânzarea unei autoutilitare „Dacia Pick-Up”, fabricată în 2004, în stare tehnică satisfăcătoare, la prețul de pornire de 2.253 lei (fără TVA), care a aparținut debitorului Zorile SRL din Năvodari.Pe data de 27 iunie 2017 este programată prima licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri care au aparținut debitorului Comuna Castelu, din județul Constanța: - o casă de valori Mottura, aflată în stare tehnică bună, la prețul de 3.170 lei;- o remorcă de tractor 2RB5A, în stare tehnică satisfăcătoare, la prețul de 5.434 lei;- un tractor „Belarus MTS 1025.2”, fabricat în 2013, în stare tehnică foarte bună, la prețul de 81.968 lei;- un buldoescavator „Terex 820”, fabricat în 2008, în stare tehnică foarte bună, la prețul de 109.592 lei;- un autoturism „Renault Megane”, fabricat în 2007, pe benzină, în stare tehnică satisfăcătoare, la prețul de 6.793 lei;- un autoturism „Dacia Logan”, fabricat în 2014, pe benzină, în stare tehnică foarte bună, la prețul de 17.662 lei;Pe data de 29 iunie 2017 este programată prima licitație pentru vânzarea unui echipament complet pentru alimentație publică (bar mobil), care a aparținut terțului Ecoreca - Food SRL, în calitate de garant ipotecar al Eco Star Rel SRL. Prețul de pornire este de 252.016,64 lei (fără TVA),Serviciul executări silite cazuri speciale, din cadrul Regionalei Galați a anunțat, pentru data de 29 iunie 2017, cea de-a doua licitație pentru vânzarea unui apartament cu trei camere și dependințe, cu suprafața utilă de 60,09 metri pătrați și balcon de 2,92 metri pătrați. Imobilul este situat în orașul Mangalia, pe bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 39, bloc X5, scara A, apartament 12. A aparținut debitorului Nicoleta Dobre. Prețul de pornire al licitației, fără TVA, este de 158.417 lei.La rândul său, compartimentul de valorificare din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța are la vânzare următoarele bunuri:- un teren intravilan în suprafață de 11.060 metri pătrați, situat în Techirghiol, pe strada Tisei, nr. 4, la prețul de 399.000 lei;- un autoturism „Vollkswagen Golf”, fabricat în anul 2000, la prețul de 3.700 lei;- o autoutilitară „Fiat Ducato”, fabricată în anul 2000, la prețul de 3.300 lei;- 120 de cântare de piață, la prețul de 80 lei pe bucată; - 1.166 de ceasuri metalice cu baterii, la prețul de 1,76 lei bucata; - 20.998 de site pentru baterii sanitare, la prețul de 0,08 lei bucata; - 200 de pistoale de etichetat, la prețul de 7,50 lei bucata; - 1.500 de monturi pentru pescuit, la prețul de 2,10 lei bucata;- 1.500 de accesorii pentru pescuit twistere, la prețul de 1,40 lei bucata;- 9 tuburi de oxigen la prețul de 35 lei bucata;- 560.000 de filtre pentru țigări (0 lei);- 515 carcase de telefoane mobile (0,35 lei bucata); - 990.000 de șosete sintetice de damă, tip cipic (0,05 lei bucata); - 25.000 de fermoare din plastic, de 50 cm (0,13 lei bucata) și multe altele.