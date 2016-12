Fiscul vinde apartamente, terenuri, autoturisme şi maşini agricole la preţ de chilipir

Fiscul vinde apartamente, terenuri, autoturisme și mașini agricole la preț de chilipir

În „galantarele” Fiscului sunt expuse la vânzare: ambarcațiuni, apartamente, terenuri, autoturisme și autoutilitare, băuturi, aparatură electrică și electronică și așa mai departe.Serviciul colectare-executare silită persoane juridice, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, are câteva oferte interesante pentru amatorii de chilipiruri.Pe data de 14 decembrie 2016, este programată cea de a treia licitație publică pentru vânzarea unui autoturism „Dacia Logan”, fabricat în 2006, care a aparținut debitoarei Alex Plant SRL, din Constanța. Prețul de pornire a licitației, diminuat cu 50%, este de 4.361,50 lei (fără TVA).În aceeași zi va avea loc cea de a doua licitație pentru vânzarea unor bunuri în stare funcțională, care au aparținut debitorului Balmar Chill Caffe SRL din Constanța. Prețurile sunt mai mici cu 25% față de prima licitație. Este vorba de:- un cuptor pentru opt pizza de 33 cm - Resto Italia (prețul de pornire a licitației, fără TVA, este de 1807,50 de lei);- un malaxor Resto 20 litri, 220 V (1.005 de lei);- un TV Led 1 Samsung, cu diagonala de 125 cm (1.350 de lei);- un TV Led 1 LG cu diagonala de 106 cm (630 de lei);- o hotă de perete monobloc, din oțel inoxidabil, cu dimensiunile de 1.800 x 900 mm (870 de lei).Pe data de 15 decembrie 2016 doritorii pot participa la prima licitație publică pentru vânzarea unui teren intravilan arabil, în suprafață de 500 metri pătrați, situat în localitatea Tuzla. Imobilul a aparținut debitorului Gilcor SRL din Constanța. Prețul de pornire a licitației este de 35.355 lei (fără TVA).Tot pe data de 15 decembrie 2016 este organizată prima licitație publică pentru vânzarea unui apartament cu două camere și dependințe, în suprafață utilă de 44,10 metri pătrați, cu balcon de 3,68 metri pătrați, situat în municipiul Constanța, Aleea Crizan-temelor nr. 6, bloc H1, scara C, apartament 58. Imobilul a aparținut Lilianei Manea, în calitate de garant ipotecar al lui Gilcor SRL. Prețul de pornire a licitației este de 169.998 de lei (fără TVA).În ziua de 20 decembrie 2016, va avea loc prima licitație publică pentru vânzarea următoarelor imobile:1) un teren intravilan situat în municipiul Constanța, în zona Compozitorilor - Baba Novac, compus din lot 56/1, în suprafață de 218 metri pătrați, și lot 56/3, în suprafață de 712 metri pătrați. Prețul de pornire a licitației este de 757.478 lei (fără TVA);2) un teren intravilan arabil, cotă de 1/3 din suprafața de 210.000 metri pătrați, situat în municipiul Constanța. Prețul de pornire a licitației este de 19.034.400 lei (fără TVA);3) un teren intravilan reprezentând curți construcții, cotă de 1/3 din suprafața de 38.213 metri pătrați, situat în ferma 7 Nazarcea. Prețul de pornire a licitației este de 4.156.352 lei (fără TVA);Tot pe 20 decembrie 2016, are loc cea de a doua licitație publică pentru vânzarea a 169 de sticle cu băuturi fine: whiskey, votcă, rom, lichioruri, șampanie, vermut etc. Spre exemplu, o sticlă de șampanie Don Perington va fi vândută la prețul de 434,37 de lei (fără TVA), iar trei sticle de whiskey Chivas Royal 21 years old, cu 834,38 de lei. Întreaga cantitate de marfă este evaluată la prețul de 10.542,54 lei. Prețurile sunt mai mici cu 25% față de prima licitație. Băutura a aparținut debitoarei Posto Seis Club SRL din București.În aceeași zi, va avea loc cea de a doua licitație publică pentru vânzarea unui autoturism „Dacia”, an de fabricație 2006, nefuncțional, care a aparținut debitorului Alex & Deea Construct SRL din Năvodari. Prețul de pornire a licitației, fără TVA, este de 2.568,75 lei.20 decembrie 2016 este ziua celei de a doua licitații publice pentru vânzarea unei autoutilitare N 3 Roman basculantă, în stare nesatisfăcătoare. A aparținut debitorului Gecons DTD Construct SRL, din Hârșova. Prețul de pornire a licitației, fără TVA, este de 5.962 lei.În aceeași zi, va avea loc cea de a doua licitație publică pentru vânzarea unui autoturism „Volkswagen”, an de fabricație 2002, aflat în stare tehnică bună. Vehiculul a aparținut debitorului Emil Mantalău din Gârliciu. Prețul de pornire a licitației, fără TVA, este de 9.713 lei.Tot pe data de 20 decembrie 2016 are loc cea de a doua licitație publică pentru vânzarea următoarelor bunuri care au aparținut debitorului Alexandru Gh. Gorgovan, din Tichilești:- o semănătoare SPC 6, pe cinci rânduri + fertilizator, an de fabricație 2006, aflată în stare tehnică bună (prețul de pornire a licitației, fără TVA, este de 10.048 de lei);- un tractor U 583 DT, 4 x 4, motor diesel, an de fabricație 2006, aflată în stare tehnică bună (23.110 de lei);- o freză agricolă, cu lățimea de lucru de 1,8 metri, an de fabricație 2005, aflată în stare tehnică bună (2.680 de lei);- un tocător de furaje, an de fabricație 2006, aflat în stare tehnică bună (5.359 de lei);- un plug cu trei brazde, an de fabricație 2006, aflat în stare tehnică bună (1.675 de lei);- o mașină de erbicidat de 600 litri, an de fabricație 2006, aflată în stare tehnică bună (1.675 de lei);- o mașină de împrăștiat îngrășăminte chimice, an de fabricație 2006, aflată în stare tehnică bună (670 de lei);- un prășitor cu șapte brațe, an de fabricație 2006, aflată în stare tehnică bună (3.684 de lei);Tot pe 20 decembrie 2016, are loc cea de a doua licitație publică pentru vânzarea unui teren extravilan în suprafață de un hectar, situat în localitatea Tichilești, comuna Horia, județul Constanța. Imobilul a aparținut debitorului Gheorghe Matei, din Tichilești. Prețul de pornire a licitației, fără TVA, este de 15.076 lei.La rândul său, compartimentul de valo-rificare din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța are la vânzare:- un autoturism „Hyundai Elantra”, fabricat în 2006 (preț: 22.820 de lei);- un autoturism „Buick Park Avenue”, fabricat în 1997 (6.790 de lei);- un autoturism „Daewoo Cielo Nexia”, fabricat în 1997 (1.260 de lei);- un autoturism „Fiat Stilo”, fabricat în 2001 (3.920 de lei);- un autoturism „Mercedes C200 Kompresor”, fabricat în 2001 (3.780 de lei);- un autoturism „Fiat Albea”, fabricat în 2004 (3.780 de lei);- o autoutilitară „Iveco” cu caroserie izotermă, fabricată în 2003 (12.110 de lei);- pescadorul „Efeler 1", sub pavilion Turcia, dotat cu un motor diesel în 4 timpi, la prețul de 10.800 de lei;- ambarcațiunea din lemn „Sea World”, cu lungimea de 14,5 metri și lățimea de 5,5 metri, dotată cu un motor, la prețul de 9.575 de lei (diminuat de la 38.300 de lei);- o ambarcațiune din lemn cu lungimea de 20 metri și lățimea de 6 metri, dotată cu motor Diesel, în patru timpi, la prețul de 15.750 de lei.La acestea se adaugă zeci de mii de site pentru baterii sanitare, croșete metalice și pandantive din piatră, mii de fermoare din plastic și andrele, sute de chei de yale și auto blanc, circa două milioane de perechi de șosete pentru femei și multe alte mărunțișuri.