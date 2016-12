Fiscul va fi restructurat din temelii

1

Politruc pasare rara sau pilda lui Ghitoiu

Sa nu faci ce face popa.Imi place pilda lui Ghitoiu. Sa nu ravnesti la femeia altuia,a spus Chitoiu.Dar asta este valabil numai pentru alegator,politrucul face ce vrea el.Un partid care nu a fost in stare sa se reformeze in ultimii 22 de ani,s-a apucat sa faca reforme fiscale.Ne asteapta modificarea Constitutiei,ne sunt promise reforme sociale profunde dar pun si eu o intrebare.CAND VA FI REFORMAT PARTIDUL ? Reforma lui Ghitoi are un final apoteotic: "Pe viitor,cei ce ocupă funcții de conducere la nivelul structurii de control nu vor avea un mandat mai mare de trei ani în același loc". Dar Mazare,Mazare cati ani are in functia de primar ? Dar pentru presedintele CJC este valabila "reforma" asta ? NU ! Categoric NU ! Politrucul este un fel de rara avis.SA NU RAVNITI LA AVEREA POLITICIENILOR ! SA NU RAVNITI LA IMUNITATEA PARLAMENTARILOR !