Fiscul se închină la calculatoare să meargă

„Stați puțin lângă mine, să constatați când se deschide programul!” - mă invită Emilian Marian, președintele executiv al Federației Publisind. Computerul din fața lui se chinuiește să acceseze un program din sistemul informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.În micuțul biroul al Inspecției fiscale din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, alte câteva computere se dau de ceasul morții să intre în programe.„Sistemul informatic e depășit; serverul este supraîncărcat și nu mai răspunde solicitărilor. Atunci când inspectorii fiscali introduc în calculator un proces verbal sau un raport de inspecție fiscală sunt scoși din program la jumătatea operațiunii. Sunt nevoiți să reia munca de la început. Când se realizează o analiză de risc și se urmărește situația fiscală a contribuabilului, pentru a se lua decizia începerii controlului, se întâmplă frecvent ca accesul în programul informatic să dureze mai mult de două ore. Deseori, programul nu se deschide pe parcursul unei zile întregi” - relatează liderul sindical.Privesc display-ul (ecranul) computerului. Un cerculeț se rotește în draci. Vrea să demonstreze că mașinăria își dă toată silința să execute comanda primită. Milos, încep să mă tem pentru soarta bietului calculator electronic, plătit din banii contribuabililor. Nu cumva, de-atâta efort, să ia foc.Emilian Marian continuă relatarea: „Când face analiza de risc, inspectorul fiscal trebuie să aibă acces la toate programele informatice, la toate datele de care depinde o bună documentare. În baza ei se face încadrarea contribuabilului în nivelul de risc de care depinde verificarea stării sale fiscale. Întrucât nu toți inspectorii au acces la toate programele informatice, sunt nevoiți să depu-nă o cerere la șefii lor. Aceștia sunt singurii care pot accesa res-pectivele programe și pot extrage informațiile solicitate. Sistemul e birocratic, ineficient și costisitor (se consumă timp de muncă, hârtie pentru cereri, toner). Este afectat și mecanismul conducerii și deciziei din structurilor ANAF, căci o mare parte din timpul de muncă al șefilor este încărcat cu activități ce aparțin nivelului de execuție. De ce se lucrează astfel? Din cauza aceluiași sistem informatic depășit. Se motivează că, dacă toți inspectorii fiscali ar avea acces la toate programele, ar crește numărul accesărilor pe unitate de timp și s-ar bloca serverul (unitatea centrală informatică).”Ochii nu mi se dezlipesc de pe display. Cronometrul arată că a trecut o oră de când mă holbez la computer. Cerculețul se tot învârtește; nu a luat foc, dar parcă a început să transpire. Sau poate că m-au apucat pe mine nădușelile?Liderul de sindicat este imperturbabil. Pare să se fi adaptat la situație. Nu se înfurie, nu se dă la neputincioasa mașinărie. O așteaptă să-și ducă la capăt misiunea.Între timp, continuă să-mi povestească despre calamitatea informatică din fața mea: „Fiecare inspector ar trebui să aibă un birou, un scaun și un computer. În realitate, această dotare minimă nu e asigurată nici măcar pentru fiecare echipă de doi oameni. Mai multe zile pe lună, inspectorii fiscali stau la rând pentru un loc la un birou dotat cu o unitate informatică. Deficitul de calculatoare în raport cu numărul inspectorilor se ridică la 40 de unități. La acesta se adaugă penuria de imprimante și scanere, întrucât multe documente trebuie tipărite ori scanate.”Din calculele sindicaliștilor rezultă că un computer, un birou și un scaun revin la câte 2,7 inspectori fiscali.Au trecut două ore și mașinăria din fața mea este tot neputincioasă. Bezmeticul cerculeț se înșurubează inutil în display, iar eu simt că turbez. Privesc spre liderul sindical, spre inspectorii fiscali din încăpere. O întrebare nu-mi dă pace: oamenii ăștia n-or fi făcuți din carne, nu au nervi? Un gând parșiv îmi tulbură uzul rațiunii: te pomenești că ANAF îi îndoapă cu Distonocalm, în fiecare dimineață când vin la muncă, să nu o ia razna.Aud vocea lui Emilian Marian: „Eficiența muncii scade dramatic. Pentru lucrările ce trebuiau efectuate în timp de două ore se pierd și două zile. Cine are de suferit? Sunt afectați, în primul rând, contribuabilii, beneficiarii rambursărilor de TVA. Inspecția fiscală are la dispoziție 35 de zile pentru rezolvarea unui decont. Din cauza sistemului informatic, se ajunge la depășirea perioadei legale. Este de neadmis, dar așa se întâmplă. Fe-derația Publisind a adus la cunoștința Ministerului Finanțelor Publice și a președintelui ANAF toate aceste aspecte. Ni s-a spus că, până la finele anului, problemele vor fi rezolvate. Federația noastră solicită implementarea, cât mai rapid, a contractului cu Banca Mondială, în privința achiziției de echipamente informatice.”M-am ridicat de pe scaun înainte de a face explozie. Display-ul îmi ardea ochii ca napalmul, iar cerculețul era burghiu în creierul meu. Am plecat valvârtej înainte de a mă apuca cine știe ce porniri sinucigașe, dar bieții inspectori fiscali au rămas pe baricade. Mă întreb ce s-o fi întâmplat cu ei? Mai trăiesc oare?