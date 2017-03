Fiscul nu reuşeşte să scape de rablele şi imobilele confiscate

Fiscul nu reușește să scape de rablele și imobilele confiscate

Cel mai greu lucru în viață nu este să produci, ci să vinzi. Acest lucru l-a aflat și Fiscul. E drept, el nu produce altceva decât înștințări și somații de plată a taxelor și impozitelor, procese - verbale de control, decizii de executare silită și altele asemenea. În schimb, are multe, foarte multe de vândut și nu găsește cumpărători. Organizează licitații peste licitații, reduce prețurile de pornire cu 25%, cu 50%, dar tot nu reușește să scape de mărfurile confiscate. Cine știe, l-or fi ajuns blestemele datornicilor executați silit. Un lucru este clar: dacă Fiscul ar trebui să trăiască din ce vinde, ar da repede faliment.v v vIată, în această lună, Serviciul colectare-executare silită persoane juridice, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, organi-zează următoarele licitații ajunse la a patra sesiune, pentru care prețul de pornire a fost redus cu 50%.Pe data de 14 martie 2017 va avea loc licitația pentru vânzarea unui imobil care a aparținut debitoarei Servicii Publice SRL. Acesta constă dintr-un teren în suprafață de 808 metri pătrați și următoarele construcții: șopron cu suprafața construită de 61,79 metri pătrați, hală cu suprafața construită de 376,57 metri pătrați și magazie cu suprafața construită de 45,35 metri pătrați. Imobilul este situat în Constanța, strada Interioară nr. III, nr. 1, poligon IX, lot II. Prețul de pornire a licitației este de 374.070 lei (exclusiv TVA).Tot pe 14 martie 2017, va avea loc licitația pentru vânzarea unui teren alee de acces - cotă indiviză 1/2, în suprafață de 1.046,68 metri pătrați, situat în Agigea. Imobilul a aparținut debitoarei Sarah Imobiliare SRL. Prețul de pornire a licitației este de 18.757,50 lei (fără TVA).În aceeași zi are loc licitația pentru vânzarea unui teren intravilan de 500 metri pătrați, situat în localitatea Lumina, care a aparținut debitoarei Euro Metal Internațional SRL. Prețul de pornire a licitației este de 22.978 de lei (fără TVA).Pe data de 16 martie 2017 este programată licitația pentru vânzarea unui autoturism „Dacia Sandero”, fabricat în 2009, stare tehnică bună, la prețul de pornire de 6.698,50 de lei (fără TVA), care a aparținut debitorului F&M Bunkering Services SRL din Constanța.Tot atunci va avea loc licitația pentru vânzarea unui teren intravilan cu suprafața de 819 metri pătrați, situat în localitatea Valu lui Traian, pe strada Ceairului, nr. 14. A aparținut debitorului Hispano Inversiones Marenostrum SRL din Constanța. Prețul de pornire de 25.608 de lei (fără TVA),În aceeași zi, are loc licitația pentru vânzarea unor bunuri în stare funcțională, care au aparținut debitorului Balmar Chill Caffe SRL din Constanța. Este vorba de:- un cuptor pentru opt pizza de 33 cm - Resto Italia (prețul de pornire a licitației, fără TVA, este de 1.205 de lei);- un malaxor Resto 20 litri, 220 V (670 de lei);- un TV Led 1 Samsung, cu diagonala de 125 cm (900 de lei);- un TV Led 1 LG cu diagonala de 106 cm (420 de lei);- o hotă de perete monobloc, din oțel inoxidabil, cu dimensiunile de 1.800 x 900 mm (580 de lei).În sfârșit, pe 23 martie 2017, e progra-mată licitația a patra pentru vânzarea următoarelor bunuri ale debitorului Pavicom SRL din localitatea Nicolae Bălcescu:- autoutilitara „Dacia 1305 Pick-up”, fabricată în 2001, nefuncțională, la prețul de pornire de 890 de lei (fără TVA);- autoutilitara „Dacia 1305 Pick-up”, fabricată în 2004, nefuncțională, la prețul de pornire de 890 de lei (fără TVA).v v vPe data de 7 martie 2017 sunt programate două licitații ajunse la a treia sesiune, pentru care prețurile de pornire au fost reduse cu 50%. Astfel, este scos la vânzarea un imobil constând din:- un teren intravilan în suprafață de 449,81 metri pătrați;- construcții, respectiv un atelier electric P + 1E, cu amprenta pe sol de 183,82 metri pătrați, având la parter atelier, magazie, vestiar, cu suprafața de 172,46 metri pătrați, iar la etaj, atelier cu suprafața de 174,18 metri pătrați.Imobilul este situat în Constanța, strada Celulozei, nr. 5 - 7 și a aparținut debitorului Deco - House SRL din Constanța. Prețul de pornire a licitației este de 159.897,50 de lei (fără TVA).De asemenea, este scos la vânzarea un teren intravilan în indiviziune cu suprafața de 412 metri pătrați, aferent magazinului nr. 157 situat în Constanța, pe bulevardul Lăpușneanu, nr. 115, bloc A3. Imobilul a aparținut debitoarei Comtext SA. Prețul de pornire a licitației este de 162.142 de lei (fără TVA).v v vPe 23 martie 2017 sunt scoase la vânzare (licitația a doua, la care prețul e diminuat cu 25%):- un autoturism „Hyundai Accent” care a servit ca Taxi, fabricat în 2007, la prețul de pornire de 3.217 de lei (fără TVA);- un autoturism „Dacia Logan” care a servit ca Taxi, fabricat în 2006, la prețul de pornire de 2.145 de lei (fără TVA).Bunurile au aparținut debitorului Provanis SRL, din Constanța.În aceeași zi este programată cea de a doua licitație pentru vânzarea unei magazii de 136 metri pătrați și a unui teren de 1.078 metri pătrați, situate pe strada Cibinului, nr. 14C și 16, din Constanța. Prețul de pornire este de 742.002 de lei (fără TVA). Imobilele au aparținut debitorului Vardar Turizm, din Constanța.v v vPe data de 15 martie 2017, e programată prima licitație pentru vânzarea unui autoturism „Volkswagen Passat”, fabricat în 2008, stare tehnică bună, la prețul de pornire de 36.480 de lei (fără TVA), care a aparținut debitorului Nicodan 2000 SRL din Constanța.În aceeași zi e programată prima licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri ale debitorului Best Business SRL din localitatea Constanța:- o autoutilitară „Iveco Daily”, fabricată în 2003, stare tehnică bună, la prețul de pornire de 15.140 de lei (fără TVA);- o autoutilitară „Iveco Daily”, fabricată în 2002, stare tehnică bună, la prețul de pornire de 15.980 de lei (fără TVA);Tot pe 15 martie 2017, e programată prima licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri ale debitorului Barter Construct SRL din localitatea Agigea;- o autoutilitară „Fiat Ducato”, fabricată în 2007, stare tehnică bună, la prețul de pornire de 22.620 de lei (fără TVA);- un autoturism „Mig Kia”, fabricat în 2006, stare tehnică nesatisfăcătoare, la prețul de pornire de 13.520 de lei (fără TVA);- o mașină de șlefuit beton 4 - 90, la prețul de pornire de 3.670 (fără TVA);- un aparat de sudură „Technology 220/s”, la prețul de pornire de 560 de lei (fără TVA);- un mai compactor MS 680, cu motor Honda, la prețul de pornire de 1.730 de lei (fără TVA).