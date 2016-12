Fiscul monitorizează vânzările de pe platformele specializate în vânzări online

Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) monitorizează activitatea platformelor specializate de vânzări online, iar persoanele fizice care vând constant pe astfel de platforme trebuie să se înregistreze la autoritățile fiscale.În plus aceștia mai au obligația de a depune declarația pe venit și să achite impozite și contribuții, însă doar dacă intenționează să desfășoare această activitate în mod "regulat ți continuu", cu scopul de a obține venituri, potrivit specialiștilor în taxe de la EY Romania, arată un articol wall-street.ro.„Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) monitorizează activitatea de comerț electronic a magazinelor online și a platformelor specializate de vânzări. De asemenea, inspectorii DGAF investighează activitatea utilizatorilor care desfășoară activități comerciale fără a respecta prevederile legale privind înregistrarea la Registrul Comerțului și la autoritatea fiscală competentă, precum și cele referitoare la declararea veniturilor realizate, în vederea plății obligațiilor fiscale aferente”, a răspuns ANAF unei solicitări wall-street.ro."În cazul în care o persoană fizică intenționează să desfășoare această activitate de vânzare pe platformele specializate în mod regulat și continuu în scopul de a obține venituri, atunci respectivă persoană are mai multe obligații, printre care: să se autorizeze pentru desfășurarea activității de comerț prin intermediul internetului, să se înregistreze la organul fiscal unde își are domiciliul fiscal, să depună declarația de venituri estimativă și declarația anuală, să facă plăti trimestriale de impozit pe venit anticipat și anual", a declarat Ioana Iorgulescu, director executiv Impozite Indirecte la EY România.