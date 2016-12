Fiscul, în febra examenelor de promovare

De câteva zile, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați, la care este arondat și județul Constanța, este în febra examenelor de promovare în grad profesional. Inspectorii fiscali asistenți aspiră la gradul de inspector principal, iar inspectorii principalii, la cel de inspector superior.Pentru promovare sunt necesare următoarele condiții: vechime minimă de trei ani în grad și calificativul „bine” sau „foarte bine” pentru activitatea profesională din ultimii doi ani. Din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, participă la examen 90 de inspectori. „Inițial, s-a dorit ca toți candidații din regională să se deplaseze la Galați, pentru examen. Am intervenit, arătând că nu este normal ca sute de oameni să bată drumul până la Galați. Mulți dintre inspectori au salarii mici și trebuie să suporte cheltuielile de drum din propriul buzunar. Am solicitat să se deplaseze comisia de exa-minare în teritoriu și s-a acceptat. Ca urmare, examenul pentru inspectorii din județul nostru și din Tulcea se desfășoară la Constanța. De asemenea, am cerut să se aplice prevederile legii referitoare la desfășurarea examenului. Ca urmare, au fost prevăzute două probe: testul grilă și interviul” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Emilian Marian, președintele executiv al Federației Publisind, care deține și președinția Sindicatului Funcționarilor Publici din Finan-țele Publice Constanța.