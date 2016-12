Fiscul fură de la micii contribuabili

Despre căile Domnului se spune că ar fi încurcate. Cei ce au lansat acest zvon sunt într-o mare eroare. Încâlceli mai mari decât în treburile Fiscului românesc nici că există, iar dovezile sunt fără număr.Pensionara D.C. din municipiul Constanța este unul din dintre cei peste 12 milioane de contribuabili din România aflați în evidențele Agenției Naționale de Admi-nistrare Fiscală. Ei, tocmai din cauza acestor evidențe, biata femeie nu-și mai găsește liniștea.De mai mulți ani este hărțuită de Fisc cu înștințări de plată. Știindu-se cu toate dările la zi, s-a dus cu fiecare țidulă primită la Administrația Financiară, să lămurească problema. De fiecare dată, funcționarii fiscali s-au scuzat, spunând că e vorba de o eroare. Aceasta și-ar avea obârșia prin anul 2000, când se impozita venitul global. Dar în ciuda faptului că primea asigurări că nu are nicio datorie, după șase luni se trezea cu o nouă somație de plată. Urma o nouă vizită la Fisc, cu stat la cozi, și cu noi scuze. „Da, într-adevăr, nu aveați nimic de plată. Nu știu de ce vi s-au calculat dobânzi și penalități - se mirau inspectorii fiscali. Sistemul informatic e de vină.”Sistemul informatic al Fiscului a continuat să o șicaneze pe biata victimă, trimițându-i decizii referitoare la obligațiile de plată, până când pensionarei i s-a acrit și nu a mai dat atenție ultimei înștiințări primite în decembrie 2015, prin care era somată să achite accesorii de… 13 lei.Aproape că uitase de toate mizeriile Fiscului când, în luna septembrie 2016, doamna D.C. a primit o scrisorică de la ANAF prin care este înștiințată că, în martie 2014, s-a pus poprire pe conturile sale bancare, din care au fost achitate obligațiile restante către bugetele statului. Misiva nu cuprinde nicio informație despre suma extrasă din conturi.„Sunt uluită - a spus pensionara. Deși nu am avut nicio datorie către ANAF, lucru pe care îl probez cu dovezile scrise eliberate de această instituție, mi-au fost blocate conturile fără știința mea și executate silit. În 2014, nu am primit nicio înștiințare că mi se blochează conturile. Probabil că a fost vorba de o sumă mică, pentru că nu mi-am dat seama de dispariția ei. Culmea este că la un an și jumătate după ce mi-au executat silit contul bancar, m-au anunțau că mai am de achitat 13 lei accesorii. Am discutat cu soțul și mi-a spus că nu are rost să ne judecăm cu statul. Suntem prea bătrâni ca să mai pierdem timp și bani prin sălile de judecată. De aceea, am apelat la ziar. Vrem ca acest caz să fie cunoscut. Nu suntem singurele persoane cărora li se întâmplă așa ceva. Cât am stat pe la cozile de la ANAF, mi-a fost dat să aud lucruri și mai grave. Oamenii ar trebui să nu mai tacă. Fără presiune din partea noastră, instituțiile statului vor continua să își bată joc de noi.”Stimați cititori, am publicat în ultimii ani mai multe articole în care am demonstrat că Fiscul inventează datorii. I-am sfătuit pe contribuabili să nu se mai lase înșelați de înștiințările de plată primite și, înainte de a merge la Trezorerie să achite așa-zisele obligații restante, să treacă pe la ANAF și să ceară explicații.Între timp, lucrurile au evoluat, după cum o demonstrează cazul doamnei D.C. De la inventarea datoriilor, Fiscul a trecut la furt instituționalizat. Ce diferență este între ANAF care bagă mâna în conturile bancare ale contribuabililor pentru datorii inexistente, fără știința lor, și hoții de portofele? În esență, niciuna. Doar forma diferă.ANAF dă vina mereu pe sistemul informatic. El este cel ce ține evidența obligațiilor fiscale și a plăților efectuate de contribuabili, cel ce calculează restanțele, dobânzile și penalitățile, cel ce emite deciziile de plată și înștiințările de executare silită mincinoase. El trebuie pus la zid!Dacă i-am întreba pe informaticieni, ar spune că programul informatic nu are niciun cusur. În orice sistem, calitatea datelor de ieșire depinde de cea a datelor de intrare. Dacă funcționarii fiscali introduc date greșite sau nu fac actualizările cuvenite, rezultatul final nu poate reda situația fiscală reală a contribuabililor. Au și ei dreptate!ANAF cheltuiește 10 milioane de euro pe an pentru scrisorile trimise contribuabililor, din care multe sunt mincinoase. Costurile serviciilor poștale sunt extrase tot din buzunarul plătitorilor de taxe și impozite. Altfel spus, contribuabilul român plătește bani grei ca să fie înștiințat că are de achitat datorii inventate sau că ANAF i-a furat banii din cont. Bună treabă!Culmea este că, în timp ce Fiscul îi fură pe micii contribuabili, structuri întregi din Ministerul Finanțelor Publice și ANAF sunt suspectate că merg mână în mână cu marii evazioniști și susțin criminalitatea economică. În prezent, cinci demnitari și înalți funcționari publici din minister, în frunte cu un secretar de stat și șeful Direcției Generale Antifraudă Fiscală, sunt urmăriți de către Direcția Națională Anticorupție în Dosarul „Murfatlar”, afacere care a păgubit bugetul statului cu aproximativ 600 milioane de euro. Recent, procurorii DNA au făcut o descindere în portul Constanța și au început să-i ancheteze pe funcționarii vamali, pe care îi suspectează că iau șpagă de la nave.Morala acestor întâmplări este următoarea: cu banii furați de la doamna D.C. și de la alți contribuabili mărunți se acoperă găurile date bugetelor statului de către marii evazioniști și acoliții lor din Fisc.