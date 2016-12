Fiscul are dreptul să vă intre în casă

7

sa vezi si sa nu crezi!

In fapt, legea asta era necesara; sa vedem si noi de unde banii pentru palate cu turnulete, de unde banii matusei Tamara sau conturile generoase ale lui Geoana, cand in anii '90 banii la ambasadori etc, veneau foarte greu, cu mari intirzieri si devalorizati... Problema e ca functionarii nostri sunt abuzivi, venali si nesimtiti. Vor lasa in pace personajele grele (asa cum lasa in pace firmele "rau platnice" pentru a strangula firmele mici) pentru a sari pe simplii muritori. Care de teama, vor plati spaga sa fie lasati in pace. E bine sa stie tovii astia ca trebuie sa se lege de palatele politistilor, judecatorilor si sefilor lor; profilor univ., medicilor si avocatilor; nu ale neica nimeni. De altfel e bine de stiut ca acum ei sunt obligati sa aduca dovezi scrise ca au atentionat individul personal (scrisoare cu confirmare de primire, la domiciliu etc.). Si mai e bine sa stie ca de acum, pot fi dati in judecata pentru abuz de putere, hartuire s.a. Deci, daca ati sarit masura fata de cineva cu firma, e bine sa stati potoliti, ca altfel va documentati -singurei- infractiunea de hartuire! probabil cobaii sociali pe care serviciile secrete ii hartuiau blocandu-le oprice tip de activitate ca sa-i determine sa cerseasca in genunchi un loc de munca, pentru a restabili vechile relatii in noile conditii, le dau cu flit si se descurca, bine merci, fara posturile si maruntisul aruncat de ei. Si turbeaza, caci nu stiu ce e gresit in neocomunismul pe care l-au pus la cale pe plan mondial. Totul e gresit! Nu va reusi. Cobaii vostri sunt prea destepti sa incalce legea! Si prea unsi cu toate alifiile sa vi se resubordoneze... Indiferent de pret!